        Giriş: 07.02.2026 - 15:27 Güncelleme: 07.02.2026 - 15:27
        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi
        Salon:TOFAŞ

        Hakemler:Mehmet Karabilecen, Tolga Edis, Nazlı Çisil Güngör

        TOFAŞ: Perez 11, Besson 22, Floyd 16, Yiğitcan Saybir 11, Whaley 6, Sadık Kabaca 3, Özgür Cengiz, Furkan Korkmaz 4, Lewis 2, Kidd 2, Blazevic 6

        Mersinspor: Cowan 13, Cruz 18, Olaseni 14, White 9, Kartal Özmızrak 9, March 4, Chassang 6, Enoch 6, Leon Apaydın 9, Ergi Tırpancı

        1. Periyot: 20-32

        Devre: 44-53

        3. Periyot: 64-67




        BURSA

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

