Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi
Salon:TOFAŞ
Hakemler:Mehmet Karabilecen, Tolga Edis, Nazlı Çisil Güngör
TOFAŞ: Perez 11, Besson 22, Floyd 16, Yiğitcan Saybir 11, Whaley 6, Sadık Kabaca 3, Özgür Cengiz, Furkan Korkmaz 4, Lewis 2, Kidd 2, Blazevic 6
Mersinspor: Cowan 13, Cruz 18, Olaseni 14, White 9, Kartal Özmızrak 9, March 4, Chassang 6, Enoch 6, Leon Apaydın 9, Ergi Tırpancı
1. Periyot: 20-32
Devre: 44-53
3. Periyot: 64-67
BURSA
