4 yavru dünya getiren Yaren leylek, yuvasını balıkçı Adem´in evinin yanına taşıdı

Esra TÜRKER/KARACABEY (Bursa), (DHA)BURSA´da yaşayan balıkçı Adem Yılmaz (67) ile dostluğu filme konu olan Yaren leylek, 4 yavru dünyaya getirldi. Yaren leylek, Eskikarağaç Leylek Köyü'nde, yavrularını büyüttüğü yuvasını Yılmaz´ın evinin yanına taşırken, Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, internet üzerinden binlerce meraklının bu hikayeye ortak olduğunu belirterek, "Yaren, Adem Amca´ya artık komşu oldu" dedi.

Türkiye´yi Avrupa Leylek Köyleri ağında temsil eden tek köy olan Bursa´nın Karacabey ilçesine bağlı Eskikaraağaç Leylek Köyü'nde balıkçı Adem Yılmaz ile Yaren leyleğin dostluğu, milyonlar tarafından ilgiyle takip edilen bir hikayeye dönüştü. 12 yıldır her göç zamanı geldiği köyde, Adem Yılmaz´ın kayığına konan Yaren, bu yıl 4 yavru dünyaya getirdi. Balıkçılık yapan Yılmaz´ın evinin yanına yuva kuran Yaren leylek, yavrularını buraya taşıdı.

Eskikaraağaç Leylek Köyü´nü ziyaret eden Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, "Adem Amca ve Yaren Leylek hikayesi, köyde yaşayan vatandaşlarımıza da ekonomik yönden ciddi bir katkı sağlamakta. Kırsal turizmde Eskikaraağaç, Karacabey´imizin önemli bir kilometre taşı olmaktadır. Bildiğiniz gibi Adem Amca ile Yaren Leylek arasında 12 yıldan beri devam eden bir dostluk ilişkisi var. Aynı La Fontaine masallarında olduğu gibi ama gerçek olan, masal olmayan bir hikaye, bir senaryo sürmektedir. Ve Türkiye´nin ve dünyanın çeşitli yerlerinden Yarenseverler, 24 saat yarenleylek.com adresinden Yaren Leylek ve yavrularını izlemektedir. Tabii bu ilişki bu yıl farklı bir boyut kazandı. Yaren Leylek, iki sokak ötede olan yuvasını Adem Amca´nın hemen yakınındaki bir yuvaya taşıdı ve yavrularını artık Adem Amca´nın 24 saat nezaretinde büyütmekte" dedi.

`YUVA KURUP, BURADA YAVRU YAPTI´

Yaren´in bu yıl 4 yavrusu olduğunu söyleyen Adem Yılmaz da "Bu sene çok mutluyum. Çünkü Yaren iki sokak ilerideki yuvasından evimin yanına gelip, yuva kurup, burada şimdi yavru yaptı. Yani benim gözümün önünde sürekli bu yaz. Beraber olacağız. Yeri geldiği zaman bahçeme iniyor. Bahçemde besliyorum, ondan sonra sabahları kayığımda besliyorum. Yani bu yaz Yaren´le daha çok ilgilendiğim için çok sevinçli, çok mutluyum" diye konuştu.

ESKİKARAĞAÇ ON BİNLERCE LEYLEĞİN GÖÇ ROTASINDA

Türkiye´yi Avrupa Leylek Köyleri Birliği´nde temsil eden tek köy olan, Bursa´nın Karacabey ilçesine bağlı Eskikaraağaç Leylek Köyü, her yıl göç döneminde on binlerce leyleğin geçtiği bir göç rotası üzerinde yer alıyor. Köy, aynı zamanda yerleşik leyleklere de ev sahipliği yapıyor.

`Yaren Leylek ve Adem Amca´nın hikayesi doğaseverler tarafından da ilgiyle takip ediliyor. 2019 yılında Karacabey Belediyesi´nin katkılarıyla, yönetmen Burak Doğan Soysal tarafından hikaye filme alındı ve Prag Film Ödülleri'nde En İyi Belgesel ödülünü kazandı. Geçen yıl ise Karacabey Belediyesi, Balıkçı Adem ve Yaren Leylek´in anıtını yaptırarak, hikayenin köy meydanında ölümsüzleşmesini sağladı.

YUVASI İZLENEBİLİYOR

Yaren Leylek ve Adem Amca´nın hikayesi, köyde turizm hareketliliğini de beraberinde getirdi. Hikayeyi duyan ve leylekleri yakından görmek isteyen doğaseverler, her yıl Bursa´nın Karacabey ilçesindeki Leylek Köyü Eskikarağaç´ı ziyaret ediyor. Adem Amca ve Yaren´i görmeye gelenler arasında; Ata Demirer, Aslıhan Gürbüz, Yıldıray Şahinler gibi ünlü isimler de yer aldı. Karacabey Belediyesi, Yaren Leylek ve eşinin bulunduğu yuvanın internet üzerinden 7 gün 24 saat canlı yayın ile izlenebilmesi amacıyla, www.yarenleylek.com sitesini devreye aldı. Böylelikle, Yaren leylek kendisini merakla bekleyenler tarafından takip edilebiliyor. (DHA)DHA-Kültür Sanat Türkiye-Bursa / Karacabey Esra TÜRKER

2023-05-18 15:56:18



