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        Tekneyle İznik Gölü'ne açılıp suya atlayan yüzme hakemi kayıp

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.08.2023 - 19:14 Güncelleme: 26.08.2023 - 19:15
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        Tekneyle İznik Gölü'ne açılıp suya atlayan yüzme hakemi kayıp
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        Hasan BOZBEY/ İZNİK, (Bursa), (DHA)BURSA'da, 2 arkadaşıyla birlikte tekneyle açılan ve yüzmek için İznik Gölü'ne atlayan Türkiye Yelken Federasyonu'na bağlı yüzme hakemi Ferudun Ulu (60), gölde kayboldu. Ferudun Ulu'yu bulmak için arama çalışması başlatıldı.

        Türkiye Yelken Federasyonu'na bağlı yüzme hakemi olarak görev yapan Ferudun Ulu, saat 15.00 sıralarında 2 arkadaşıyla birlikte tekneyle İznik Gölü'ne açıldı. Kıyıdan yaklaşık 300 metre uzaklaştıkları sırada yüzmek için göle atlayan Ulu, bir anda gözden kayboldu. Ulu'yu kurtarmaya çalışan arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine Sahil Güvenlik Güney Marmara Grup Komutanlığı'na bağlı ekiler ile İznik İlçe Jandarma Sahil Güvenlik ekibi sevk edildi. İznik Gölü'ne dalış yapan 3 balık adamın Ferudun Ulu'yu bulmak için başlattığı çalışma sürüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / İznik Hasan BOZBEY

        2023-08-26 19:13:16

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