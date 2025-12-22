Habertürk
        Bursa Haberleri

        Bursa'da tek katlı evde çıkan yangında 1 kişi öldü

        Bursa'nın İznik ilçesinde, tek katlı evde çıkan yangında 1 kişi yaşamını yitirdi.

        22.12.2025 - 22:51
        Bursa'da tek katlı evde çıkan yangında 1 kişi öldü
        Bursa'nın İznik ilçesinde, tek katlı evde çıkan yangında 1 kişi yaşamını yitirdi.

        Eşrefzade Mahallesi Kıbrıs Sokak'ta, tek katlı bir evde henüz belirlenemeyen sebeple yangın çıktı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        İtfaiyenin müdahalesiyle yangın söndürüldü, ekiplerin kontrolü sırasında evde yalnız yaşadığı öğrenilen 80 yaşındaki Ahmet D'nin öldüğü tespit edildi.

