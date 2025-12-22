Bursa'da tek katlı evde çıkan yangında 1 kişi öldü
Bursa'nın İznik ilçesinde, tek katlı evde çıkan yangında 1 kişi yaşamını yitirdi.
Bursa'nın İznik ilçesinde, tek katlı evde çıkan yangında 1 kişi yaşamını yitirdi.
Eşrefzade Mahallesi Kıbrıs Sokak'ta, tek katlı bir evde henüz belirlenemeyen sebeple yangın çıktı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiyenin müdahalesiyle yangın söndürüldü, ekiplerin kontrolü sırasında evde yalnız yaşadığı öğrenilen 80 yaşındaki Ahmet D'nin öldüğü tespit edildi.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.