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        MHP'li Büyükataman: Milletimizi zillet belediyeciliğinden kurtaracağız

        MHPGenel Sekreteri İsmet Büyükataman, "Türkiye'nin merkezi yönetimde yakaladığı ivmeyi, yerel yönetimlerde de yakalaması gerektiğine inanıyor ve merkezden yerele Türkiye'nin tek yürek olmasını hedefliyoruz. Hem mevcut belediye başkanlıklarımızı muhafaza etmek ve bunun üzerine yenilerini eklemek için hiç durmadan çalışacak hem de Cumhur İttifakı'nın ruhuna uygun hareket ederek milletimizi zillet belediyeciliğinin beceriksizliğinden kurtaracağız" dedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.09.2023 - 18:11 Güncelleme: 30.09.2023 - 18:15
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        MHP'li Büyükataman: Milletimizi zillet belediyeciliğinden kurtaracağız
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        MHPGenel Sekreteri İsmet Büyükataman, "Türkiye'nin merkezi yönetimde yakaladığı ivmeyi, yerel yönetimlerde de yakalaması gerektiğine inanıyor ve merkezden yerele Türkiye'nin tek yürek olmasını hedefliyoruz. Hem mevcut belediye başkanlıklarımızı muhafaza etmek ve bunun üzerine yenilerini eklemek için hiç durmadan çalışacak hem de Cumhur İttifakı'nın ruhuna uygun hareket ederek milletimizi zillet belediyeciliğinin beceriksizliğinden kurtaracağız" dedi.

        MHP Bursa İl Teşkilatı üyeleri, partinin 14'üncü Olağan İl Kongresi'nde bir araya geldi. Divan başkanlığını MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman'ın yaptığı kongreye AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz ve Cumhur İttifakı'nda bulunan parti temsilcileri katıldı. Burada konuşma yapan İsmet Büyükataman, partisinin 54 yıllık siyasi hayatında daima Türk milletini ve devletini önceleyen anlayışla siyaset sahnesinde müstesna bir yere sahip olduğunu belirtti.

        'MİLLİ KONULARDAKİ KARARLI DURUŞUMUZ, BÜTÜN TÜRK DÜNYASININ YÜKSELİŞ DÖNEMİNİ BAŞLATMIŞTIR'

        9 Ağustos'ta başlattıkları kongre sürecinin demokratik olgunlukla devam ettiğini dile getiren İsmet Büyükataman, "Olgunlukla ve büyük bir kararlılıkla geçen kongrelerimiz dosta güven vermiş, düşmanlarımızı da bir kere daha titretmiştir. 15 Temmuz gecesinden itibaren mimarlığını yaptığımız Cumhur İttifakı'nın politikaları milletimizden onay almış ve 2023 seçimleri Cumhur İttifakı'nın zaferi ile sonuçlanmıştır. Ankara merkezli politikalarımız, Türk ve Türkiye Yüzyılı'nın kapılarını aralamış ve ülkemizi yeni yüzyılda bölgesinde lider, dünyada söz sahibi bir devlet konumuna getirmiştir" diye konuştu.

        'MİLLETİMİZİ ZİLLET BELEDİYECİLİĞİNDEN KURTARACAĞIZ'

        31 Mart 2024'te yapılacak yerel seçimlerin en az cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimi kadar önemli olduğunu belirten Büyükataman, "Milliyetçi Hareket Partisi ve Cumhur İttifakı olarak, 'beklentisiz destek, kesintisiz hizmet' şiarıyla şehirlerimizi merkezi yönetimle uyumlu üretken belediyeciliğe kavuşturmak için çalışıyoruz. Türkiye'nin merkezi yönetimde yakaladığı ivmeyi, yerel yönetimlerde de yakalaması gerektiğine inanıyor ve merkezden yerele Türkiye'nin tek yürek olmasını hedefliyoruz. Hem mevcut belediye başkanlıklarımızı muhafaza etmek ve bunun üzerine yenilerini eklemek için hiç durmadan çalışacak hem de Cumhur İttifakı'nın ruhuna uygun hareket ederek milletimizi zillet belediyeciliğinin beceriksizliğinden kurtaracağız. Aynı zamanda, deprem bölgesindeki şehirlerimizde yaraların ivedi bir şekilde kapanması, afete duyarlı ve planlı kentlerin oluşması için Milliyetçi Hareket Partisi olarak aziz milletimizin hep yanında olacağız."

        Konuşmaların ardından Muhammet Tekin'in başkan adaylığında tek listeyle gidilen seçimde oylamaya geçildi.

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