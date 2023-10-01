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        Yağış nedeniyle yoldan çıkan otobüs, ağaçlığa girdi; 2 yaralı

        BURSA'dasağanaknedeniyle kayganlaşan yolda bariyerleri aşıp, yol kenarındaki ağaçlığa giren yolcu otobüsündeki 2 kişi, hafif yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.10.2023 - 14:56 Güncelleme: 01.10.2023 - 15:00
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        Yağış nedeniyle yoldan çıkan otobüs, ağaçlığa girdi; 2 yaralı
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        BURSA'dasağanaknedeniyle kayganlaşan yolda bariyerleri aşıp, yol kenarındaki ağaçlığa giren yolcu otobüsündeki 2 kişi, hafif yaralandı.

        Kaza, saat 11.30 sıralarında Osmangazi ilçesi Gebze-Orhangazi-İzmir otoyolu Bursa çıkışında meydana geldi. İstanbul-Fethiye seferini yapan Musa T. idaresindeki 34 BHG 390 plakalı yolcu otobüsü, sağanak nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıktı. Bariyerleri aşan otobüs, yol kenarındaki ağaçlığa girerek durabildi. İhbarla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, hafif yaralanan 2 yolcu, ambulanslarla Bursa Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Diğer yolcular ise olay yerine gelen bir başka otobüsle, terminale götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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