Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        Kurban hissesi dolandırıcılığı davasında sanıklar 3 bin 660'ar yıl hapis istemiyle yargılandı

        BURSAda, işlettikleri et restoranından büyükbaş kurban hissesi alanlara bozuk kıyma, et ve salam dağıtıldığı iddiasıyla her bir hisse sahibi için 10'ar yıl olmak üzere haklarında 3 bin 660'ar yıl hapis cezası istemiyle dava açılan tutuklu sanıklar Ali Açıkgöz (56) ve oğlu Enes Açıkgöz (31) ile tutuksuz sanık M. Açıkgöz'ün yargılanmasına başlandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.10.2023 - 20:28 Güncelleme: 02.10.2023 - 20:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kurban hissesi dolandırıcılığı davasında sanıklar 3 bin 660'ar yıl hapis istemiyle yargılandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        BURSAda, işlettikleri et restoranından büyükbaş kurban hissesi alanlara bozuk kıyma, et ve salam dağıtıldığı iddiasıyla her bir hisse sahibi için 10'ar yıl olmak üzere haklarında 3 bin 660'ar yıl hapis cezası istemiyle dava açılan tutuklu sanıklar Ali Açıkgöz (56) ve oğlu Enes Açıkgöz (31) ile tutuksuz sanık M. Açıkgöz'ün yargılanmasına başlandı.

        Olay, geçen Kurban Bayramı'nda, Osmangazi ilçesinde meydana geldi. Demirtaş Mahallesi'nde faaliyet gösteren et restoranı işletmecisi Enes Açıkgöz ile babası Ali Açıkgöz, Kurban Bayramı için toplam 1800 kişiyle anlaşıp kurban hissesi sattı. Kurban vekaleti alan işletme sahipleri, hisselerini veren kişilere etlerin bir kısmını bayramın ilk günü, diğerlerini ise ikinci günü verdi. Bu sırada, etlerini bayramın ikinci günü almaya gelen hisse sahipleri ile firma yöneticileri arasında, dini usullere uygun olmadan kesilen etlerin, anlaşma dışında vakumlanmış ve dondurulmuş olarak verilmesi nedeniyle tartışma yaşandı. Şikayet üzerine belirtilen adrese polis, zabıta görevlileri, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü 'ne bağlı ekipler sevk edildi. Yapılan incelemenin ardından restoranın soğuk hava deposunda koli içerisinde paketlenmiş kıyma, kuşbaşı ve sucuk gibi ürünlerin üretim ve paketleme yeri ile fatura ve taşıma belgelerinin eksik olduğu tespit edidi.  Deponun da ruhsatsız olarak işletildiği belirlenirken, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından 3 ton 800 kilo et imha edildi.

        İŞLETME SAHİBİ VE YANINDA ÇALIŞAN BABASI TUTUKLANDI

        Satın aldıkları kurbanlık hayvan hissesinde dolandırıldığını öne süren hisse sahiplerinin şikayeti üzerine işletme sahibi Enes Açıkgöz ve yanında yönetici olarak çalışan babası Ali Açıkgöz ile kız kardeşi M. Açıkgöz, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. İfadelerinin ardından adliyeye çıkarılan Enes Açıkgöz ile babası Ali Açıkgöz tutuklanırken, kız kardeşi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Savcılık soruşturmasının ardından haklarında, Bursa 1´inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde `Dini inanç ve duyguların istismar edilmesi suretiyle dolandırıcılık´ suçlarından her bir sanığa dolandırdıkları öne sürülen her kurban hissesi sahibi için 10'ar yıldan olmak her bir sanık hakkında 3 bin 660'ar yıl hapis cezası istemiyle dava açıldı.

        SANIKLAR İLK KEZ HAKİM KARŞISINA ÇIKTI

        Dava ile ilgili yargılamaya Bursa 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlandı. Tutuklu sanıkların, cezaevinden, M. Açıkgöz'ün ise İstanbul'dan, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldıkları duruşmada, müştekiler ile tarafların avukatları hazır bulundu. Mahkemede savunmasını yapan Enes Açıkgöz, Kurban Bayramı öncesi bin 800 hisse sahibi ile kurban ve kesim ücreti olarak toplam 7 bin 100 lira karşılığında anlaştıklarını söyledi. Bunun karşılığında kendi işletmesinde kestiği kurbanların etini 800 kişiye teslim ettiğini belirten Enes Açıkgöz, "Babam, Ankara'nın Polatlı ilçesinde kurbanlık kesim konusunda iki ayrı firma ile anlaşmıştı. Onların kestiği etler, bayramın ikinci günü öğlen saatlerinde bize TIR ile geldi. Biz, dağıtımı yapmaya başladığımız sırada, hissedarlardan bazıları, etlerin salam ve sosis olduğunu söyleyince tepki oluştu. Masalara vurup, camlarımızı kırdılar. Bu durumda yaşanan en büyük sorun, 'etlerin dondurulmuş' olarak ve 'paketleme' şeklinde olduğu şeklindeydi. Oysaki biz müşterilere, etleri bu şekilde de teslim edebileceğimizi söylemiştik. Şikayetler üzerine tutuklandık. Mağdur olduk. Tahliyemizi istiyoruz. Gerekirse, mağdurlardan aldığımız parayı iade etmeye hazırız" diye konuştu.

        Diğer sanıkların da suçlamayı kabul etmediği duruşmada söz alan müştekiler, Kurban Bayramı öncesi hisse alırken, sanıkların kendilerine, dondurulmuş ve paketlenmiş et verecekleri şeklinde bir anlaşma yapmadıklarını söyleyerek, en ağır şekilde cezalandırılmalarını istedi.

        Mahkeme heyeti, duruşmayı ertelerken sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verdi.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Yerlikaya: Onlara dünyayı dar ediyoruz
        Yerlikaya: Onlara dünyayı dar ediyoruz
        Dışişleri'nden İsrail'e çağrı
        Dışişleri'nden İsrail'e çağrı
        1 TL vermediği için bıçakladı
        1 TL vermediği için bıçakladı
        UEFA'dan çılgın proje! 3 lig, 54 takım
        UEFA'dan çılgın proje! 3 lig, 54 takım
        7 araç birbirine girdi
        7 araç birbirine girdi
        Süper Lig'de 7. haftanın panoraması!
        Süper Lig'de 7. haftanın panoraması!
        Yükselen faiz yatırım durdurdu
        Yükselen faiz yatırım durdurdu
        Taksim'de iki gence çivili sopayla saldırı!
        Taksim'de iki gence çivili sopayla saldırı!
        Damattan çocuğa şiddet! Fırlatıp yere attı
        Damattan çocuğa şiddet! Fırlatıp yere attı
        Poyraz ve güneş bir arada olacak!
        Poyraz ve güneş bir arada olacak!
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Şehit veterinere gözyaşlarıyla veda
        Şehit veterinere gözyaşlarıyla veda
        En yüksek açılışı
        En yüksek açılışı
        Kartal, Fenerbahçe tarihinde rekora koşuyor
        Kartal, Fenerbahçe tarihinde rekora koşuyor
        Düğündeki yangın faciasının ilk anları ortaya çıktı!
        Düğündeki yangın faciasının ilk anları ortaya çıktı!
        Angelina Jolie ile başrolde
        Angelina Jolie ile başrolde
        Togg vites büyüttü
        Togg vites büyüttü
        Onur Şener anıldı
        Onur Şener anıldı
        2023 Nobel Tıp Ödülü'nün kazananları açıklandı
        2023 Nobel Tıp Ödülü'nün kazananları açıklandı
        Gol iptali kararı doğru muydu?
        Gol iptali kararı doğru muydu?

        Benzer Haberler

        Minibüs bekleyen yayaya çarpıp ölümüne neden olan sürücü, ehliyetsiz çıktı...
        Minibüs bekleyen yayaya çarpıp ölümüne neden olan sürücü, ehliyetsiz çıktı...
        49. İnegöl Uluslararası Mobilya Fuarı başladı
        49. İnegöl Uluslararası Mobilya Fuarı başladı
        Bursa'da iki kişinin kalp krizi geçirdiği kavga güvenlik kamerasında
        Bursa'da iki kişinin kalp krizi geçirdiği kavga güvenlik kamerasında
        Kurban hissesi yerine bozuk et ve salam dağıttıkları iddia edilen sanıklar...
        Kurban hissesi yerine bozuk et ve salam dağıttıkları iddia edilen sanıklar...
        Bursa'da bariyere çarpan otomobil yandı
        Bursa'da bariyere çarpan otomobil yandı
        İŞKUR'un "Yol Arkadaşım" tırı 7. durağı Bursa'ya ulaştı
        İŞKUR'un "Yol Arkadaşım" tırı 7. durağı Bursa'ya ulaştı