Sezaryen için beklerken sancıları tutan kadın, evde ebe ile doğum yaptı BURSA'nındağilçesi Büyükorhan'da oturan ve riskli gebeliği nedeniyle sezaryenle doğum yapması planlanan 37 haftalık hamile Yeter Durmuş (26), gece saatlerinde doğum sancısı çekmeye başladı. Durmuş, maden ocağında gece vardiyasında çalışan eşine ulaşamayınca, mahallenin sağlık evinde görev yapan ebe yardıma geldi. Hastaneye gitmeye vakit olmayınca, ebe Gözde Birdal tarafından evde normal doğum gerçekleştirildi. Daha önce 2 bebeğini kaybeden anne, bu kez sağlıklı bir kız bebek dünyaya getirdi.

BURSA'nındağilçesi Büyükorhan'da oturan ve riskli gebeliği nedeniyle sezaryenle doğum yapması planlanan 37 haftalık hamile Yeter Durmuş (26), gece saatlerinde doğum sancısı çekmeye başladı. Durmuş, maden ocağında gece vardiyasında çalışan eşine ulaşamayınca, mahallenin sağlık evinde görev yapan ebe yardıma geldi. Hastaneye gitmeye vakit olmayınca, ebe Gözde Birdal tarafından evde normal doğum gerçekleştirildi. Daha önce 2 bebeğini kaybeden anne, bu kez sağlıklı bir kız bebek dünyaya getirdi.

Büyükorhan ilçesine bağlı Kınık Mahallesi'nde yaşayan Yeter Doğmuş, iki kez ölü doğum yaptıktan sonra bir kez daha hamile kaldı. Gebeliği riskli olduğu için doktoru tarafından takip altında tutulan Durmuş'un, sezaryen ile doğum yapmasına karar verildi. Ancak 37 haftalık hamile olan Durmuş'un, 23 Eylül gecesi doğum sancıları tuttu. Maden ocağında çalışan ve gece vardiyasında olan eşi Halil Durmuş'a (30) cep telefonu ile ulaşamayan Durmuş'un sancıları sıklaşınca, yakınları Halil Durmuş ile aynı işletmede görev yapan mesai arkadaşlarını aradı. Durmuş ile çalışan Onur Birdal, durumu öğrenince sağlık evinde görevli ebe eşi Gözde Birdal'a haber verdi. 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak mahalleye ambulans isteyen ebe Birdal, Yeter Durmuş'un durumunu kontrol etmek için eve gitti. Durmuş'u muayene eden Birdal, hastaneye gitmek için vakit olmadığını anlayınca, doğumu evde başlattı. Birdal'ın çabaları ile Durmuş, 3 kilo ağırlığında sağlıklı bir kız bebek dünyaya getirdi.

'BİZİM İÇİN DE SÜRPRİZ OLDU'

Doğum sonrası Bursa Şehir Hastanesi'nde tedaviye alınan anne ile bebeği 10 gün sonra taburcu edilip, eve dönünce ilk ziyaretçileri ebe Gözde Birdal oldu. Anne ve bebeği sağlıklı görünce gözyaşlarına hakim olamayan Birdal, "Riskli bir gebe olduğunun takiplerimiz sırasında farkına vardık. Gebemizin önceki 2 doğumu ölü doğum olmuş. 2 yıldan daha sık aralıklarla gebe kalmış ve koagülasyon bozukluğu vardı. Köyde olabildiğince takiplerini düzenli olarak yaptık. Doğumu sezaryen ile özel bir hastanede olacaktı. Bizim için de sürpriz oldu" dedi.

'AĞRILARI BAŞLAYINCA EŞİNE ULAŞAMIYOR'

Ağrıları başlamasına rağmen Durmuş'un hastaneye gitmediğini belirten Birdal, "Daha öncesinde kendisini artık doğumun planlanması gerektiği konusunda uyarmıştım. 'Bursa, buraya uzak, doktorunla bu durumu konuşun' demiştim. Sanırım bu noktada biraz geç kalmışlar. O gece eşi, işe gidiyor. Ağrıları başlayınca eşine ulaşamıyor. Ambulansı da aramıyor. Sabah olduğunda ağrıları daha da şiddetleniyor. Eşine ulaşmak için arıyorlar, ancak eşi madende yerin 260 metre altında. Bir tek benim eşimin telefonu çalıyor. Eşim başta ne olduğunu anlamıyor tabi. Sonrasında doğum olabileceği için beni aradı. Saat 7.30'du. Ambulansı aradım ve gebenin tüm anamnezini verdim. Doğumun başlayıp, başlamadığını kontrol edeceğimi, muayene edip bildireceğimi söyledim ve koşarak çıktım" diye konuştu.

'DOĞUMU YAPTIRMAKTAN BAŞKA ŞANSIM YOKTU'

Yeter Durmuş'u muayene ettiğinde, doğumun son evresine geldiğini söyleyen Birdal, "Ağrılardan dolayı iyi değildi. Beni çok fazla duymuyordu. Zar zor muayene edebildim. Muayene sırasında baktım ki bebek artık çıkıma çok yaklaşmıştı ve doğum kaçınılmazdı. Doğumu yaptırmaktan başka şansım yoktu. Bu yüzden risk aldım ve doğumu gerçekleştirmek için elimden geleni yaptım. Bebek çıktığında oldukça kötüydü. Ama canlandırma müdahaleleri ile bebeği kendine getirdim. Hiçbir malzemem olmadığı için kordonu kesmedim sadece bekledim. Dakikalar sonra ambulans geldi. Onların yardımıyla kordonu kestim. Daha sonra plasentayı bütün parçaları ile doğurtup, bebeği güzelce giydirip, hazırlayıp anneyi emzirterek ambulans ile gönderdim" dedi.

'EMEĞİ GEÇENLERE TEŞEKKÜR EDİYORUM'

İlk kez baba olma heyecanını yaşayan ve eşi ile 5 yıl önce evlenen Halil Durmuş, ebe Birdal'a teşekkür ederek, "Eşime ulaşamadım. Doğum olmuş. Gece vardiyasındayken ebe hanım sağ olsun yetişmiş, kendisine ve emeği geçenlere teşekkür ediyorum" diye konuştu. Kızına sağlıkla kavuşan anne Yeter Durmuş da "Çok şükür, bebeğimi elime aldım. Herkese çok teşekkür ediyorum" dedi.