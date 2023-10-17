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        Otomobil, arıza nedeniyle yol kenarında duran kamyonetin sürücüsüne çarptı

        BURSA'daotomobil,arızalanan kamyonetini emniyet şeridine çekip, yol kenarında bekleyen Hamza Ayaz'a (29) çarptı. Kazada araziye düşen Ayaz ile sürücü Metin Canpolat (53) yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.10.2023 - 12:47 Güncelleme: 17.10.2023 - 12:50
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        Otomobil, arıza nedeniyle yol kenarında duran kamyonetin sürücüsüne çarptı
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        BURSA'daotomobil,arızalanan kamyonetini emniyet şeridine çekip, yol kenarında bekleyen Hamza Ayaz'a (29) çarptı. Kazada araziye düşen Ayaz ile sürücü Metin Canpolat (53) yaralandı.

        Kaza, saat 10.00 sıralarında Bursa-Yalova kara yolu Süpürgelik mevkisinde meydana geldi. Metin Canpolat idaresindeki 35 AHG 889 plakalı otomobil, arıza yapan 63 N 1916 plakalı kamyonetini emniyet şeridine park edip, yol kenarında bekleyen Hamza Ayaz'a çarptı. Ayaz çarpmanın şiddeti ile araziye düşerken, sürücü Canpolat araçta sıkıştı.

        KAZAYI GÖRÜP, DURAN HEMŞİREDEN İLK MÜDAHALE

        İhbarla bölgeye çok sayıda ekip gönderilirken, Canpolat diğer sürücülerce araçtan çıkartıldı. Yaralılara, ilk müdahaleyi otomobili ile yoldan geçerken kazayı görüp, duran hemşire Emine Ata yaptı. Ata, sağlık ekipleri gelene kadar yaralıların başından ayrılmadı. Yaralılar, ambulanslarla Orhangazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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