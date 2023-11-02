Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        Huzurevine götürmek için gelen görevlilerce tüfekle vurulmuş cesedi bulundu

        BURSA´nınOrhangazi ilçesinde yalnız yaşayan Hüseyin Yaşar (85), kendisini huzurevine götürmek için evine gelen görevlilerce tüfekle göğsünden vurulmuş, ölü bulundu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.11.2023 - 14:20 Güncelleme: 02.11.2023 - 14:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        Huzurevine götürmek için gelen görevlilerce tüfekle vurulmuş cesedi bulundu
        ABONE OL
        ABONE OL

        BURSA´nınOrhangazi ilçesinde yalnız yaşayan Hüseyin Yaşar (85), kendisini huzurevine götürmek için evine gelen görevlilerce tüfekle göğsünden vurulmuş, ölü bulundu.

        Olay, sabah saatlerinde Camikebir Mahallesi Hafız Kayyum Sokak´ta bir apartmanın 1'inci katındaki dairede meydana geldi. Huzurevinde kalması için işlemleri tamamlanan Hüseyin Yaşar´ı götürmek için evine gelen Orhangazi Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü ekipleri, daire kapısını aralık görünce içeri girdi. 2 görevli, Hüseyin Yaşar´ı yerde kanlar içerisinde yatarken, yanında bir av tüfeğiyle buldu.

        İhbarla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, göğsünden vurulan Yaşar´ın hayatını kaybettiği belirlendi. Hüseyin Yaşar´ın cansız bedeni, savcının olay yerindeki incelemesinin ardından Orhangazi Devlet Hastanesi´nin morguna kaldırıldı.

        Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Dilan Polat polisten vitaminlerini istedi
        Dilan Polat polisten vitaminlerini istedi
        Oğlu 8 kez bıçakladı! O şikayetçi olmadı! Ana yüreği!
        Oğlu 8 kez bıçakladı! O şikayetçi olmadı! Ana yüreği!
        Ve Arda Güler'in forma hasreti bitiyor!
        Ve Arda Güler'in forma hasreti bitiyor!
        Tramvay arızalanınca yolcular raylarda yürümek zorunda kaldı!
        Tramvay arızalanınca yolcular raylarda yürümek zorunda kaldı!
        "Ekstra motivasyona gerek yok"
        "Ekstra motivasyona gerek yok"
        Beklenen yağmur su baskınlarıyla geldi!
        Beklenen yağmur su baskınlarıyla geldi!
        Turda aşk başkadır
        Turda aşk başkadır
        Bakan Işıkhan’dan asgari ücret mesajı
        Bakan Işıkhan’dan asgari ücret mesajı
        "Ölmekten değil, kovulmaktan korktum"
        "Ölmekten değil, kovulmaktan korktum"
        Otomotivde 1 milyonluk pazara geri sayım
        Otomotivde 1 milyonluk pazara geri sayım
        TCMB'nin enflasyon beklentisi yükseldi
        TCMB'nin enflasyon beklentisi yükseldi
        Denizbank’tan ünlü isimlere suç duyurusu
        Denizbank’tan ünlü isimlere suç duyurusu
        Refah Kapısı ilk kez sivillere açıldı!
        Refah Kapısı ilk kez sivillere açıldı!
        İsrail'in vurduğu kamptaki yıkım uydudan görüntülendi
        İsrail'in vurduğu kamptaki yıkım uydudan görüntülendi
        Okan Buruk imzayı atıyor!
        Okan Buruk imzayı atıyor!
        Uluslararası 'Comanchero' çetesi çökertildi! 37 gözaltı
        Uluslararası 'Comanchero' çetesi çökertildi! 37 gözaltı
        Tanesi 1 milyon TL
        Tanesi 1 milyon TL
        O anlar kamerada! Galerici iş yerinde öldürüldü!
        O anlar kamerada! Galerici iş yerinde öldürüldü!
        Hedefine ulaşan bir Atatürk filmi
        Hedefine ulaşan bir Atatürk filmi
        Yeni düzenleme Airbnb'yi bitirir mi?
        Yeni düzenleme Airbnb'yi bitirir mi?

        Benzer Haberler

        Mobilya imalathanesinin boyahanesinde çıkan yangın, 1 saatte söndürüldü
        Mobilya imalathanesinin boyahanesinde çıkan yangın, 1 saatte söndürüldü
        Bursa'da hastanede yatarak tedavi gören çocuklar masal saatinde keyifli vak...
        Bursa'da hastanede yatarak tedavi gören çocuklar masal saatinde keyifli vak...
        Gençliğinde kemoterapi alan kadın kuaför lösemili çocuklara peruklarıyla um...
        Gençliğinde kemoterapi alan kadın kuaför lösemili çocuklara peruklarıyla um...
        Türkiye´nin ilk kadın mahalle bando takımının şefi de mahallenin kadın muht...
        Türkiye´nin ilk kadın mahalle bando takımının şefi de mahallenin kadın muht...
        İnegöl'de iş yerinde çıkan yangın söndürüldü
        İnegöl'de iş yerinde çıkan yangın söndürüldü
        BURSA'DA TAKSİ İLE MOTOSİKLET ÇARPIŞTI: 6 YARALI  
        BURSA'DA TAKSİ İLE MOTOSİKLET ÇARPIŞTI: 6 YARALI  