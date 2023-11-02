Huzurevine götürmek için gelen görevlilerce tüfekle vurulmuş cesedi bulundu
BURSA´nınOrhangazi ilçesinde yalnız yaşayan Hüseyin Yaşar (85), kendisini huzurevine götürmek için evine gelen görevlilerce tüfekle göğsünden vurulmuş, ölü bulundu.
BURSA´nınOrhangazi ilçesinde yalnız yaşayan Hüseyin Yaşar (85), kendisini huzurevine götürmek için evine gelen görevlilerce tüfekle göğsünden vurulmuş, ölü bulundu.
Olay, sabah saatlerinde Camikebir Mahallesi Hafız Kayyum Sokak´ta bir apartmanın 1'inci katındaki dairede meydana geldi. Huzurevinde kalması için işlemleri tamamlanan Hüseyin Yaşar´ı götürmek için evine gelen Orhangazi Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü ekipleri, daire kapısını aralık görünce içeri girdi. 2 görevli, Hüseyin Yaşar´ı yerde kanlar içerisinde yatarken, yanında bir av tüfeğiyle buldu.
İhbarla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, göğsünden vurulan Yaşar´ın hayatını kaybettiği belirlendi. Hüseyin Yaşar´ın cansız bedeni, savcının olay yerindeki incelemesinin ardından Orhangazi Devlet Hastanesi´nin morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.