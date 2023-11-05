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        Bursaspor - Kırşehir FSK: 1-3

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        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.11.2023 - 16:48 Güncelleme: 05.11.2023 - 16:50
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        Bursaspor - Kırşehir FSK: 1-3
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        STAT:YüzüncüYıl Atatürk Sütaş Stadyumu

        HAKEMLER: Volkan Okur, Mustafa Onur Özgenç, Uğur Önay

        BURSASPOR: Canberk Yurdakul, Furkan Emre Ünver (Dk. 23 Emre Tepegöz), Ozan İsmail Koç (Dk. 46 Ömer Turan Görgüç), Ertuğrul Kurtuluş, Bilal Güney (Dk. 56 Kerem Kök), Yusuf Sertkaya, Eren Tunalı (Dk. 70 Melih Sağlam), Çağatay Yılmaz, Mustafa Genç (Dk. 56 Eren Güler) Yiğit Fidan, Berat Altındiş

        KIRŞEHİR FSK: Kadem Burak Yaşar, Cihat Aktaş, Gökay Güney, Ali Fırat Okur, Görkem Akdere, Ümit Can Tokcu (Dk. 63 Hüseyin Ekici), Tolga Şahin (Dk. 80 Cerem Talha Dinçer), Mehmet Ersavaş, Mert Özyıldırım, Fatih Üge, Abdulkadir Kuzey (Dk. 80 Furkan Tütüncü)

        GOLLER: Dk. 20 Fatih Üge, Dk. 45 Abdülkadir Kuzey (penaltı), Dk. 90+5 Gökdeniz Varol (Kırşehir FSK), Dk. 39 Çağatay Yılmaz (Bursaspor)

        KIRMIZI KARTLAR: Ertuğrul Kurtuluş, Furkan Tütüncü (Kırşehir FSK)

        SARI KARTLAR: Bilal Güney, Ömer Turan Görgüç, Ertuğrul Kurtuluş, Kerem Kök (Bursaspor), Ali Fırat Okur, Kadem Burak Yaşar (Kırşehir FSK)

        TFF 2'nci Lig ekibi Bursaspor, sahasında konuk ettiği Kırşehir FSK´ya 3-1 mağlup oldu.

        DHA-Spor - Türkiye-Bursa / Merkez - Hasan BOZBEY

        2023-11-05 16:48:04

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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