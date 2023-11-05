Bursaspor - Kırşehir FSK: 1-3

STAT:YüzüncüYıl Atatürk Sütaş Stadyumu

HAKEMLER: Volkan Okur, Mustafa Onur Özgenç, Uğur Önay

BURSASPOR: Canberk Yurdakul, Furkan Emre Ünver (Dk. 23 Emre Tepegöz), Ozan İsmail Koç (Dk. 46 Ömer Turan Görgüç), Ertuğrul Kurtuluş, Bilal Güney (Dk. 56 Kerem Kök), Yusuf Sertkaya, Eren Tunalı (Dk. 70 Melih Sağlam), Çağatay Yılmaz, Mustafa Genç (Dk. 56 Eren Güler) Yiğit Fidan, Berat Altındiş

KIRŞEHİR FSK: Kadem Burak Yaşar, Cihat Aktaş, Gökay Güney, Ali Fırat Okur, Görkem Akdere, Ümit Can Tokcu (Dk. 63 Hüseyin Ekici), Tolga Şahin (Dk. 80 Cerem Talha Dinçer), Mehmet Ersavaş, Mert Özyıldırım, Fatih Üge, Abdulkadir Kuzey (Dk. 80 Furkan Tütüncü)

GOLLER: Dk. 20 Fatih Üge, Dk. 45 Abdülkadir Kuzey (penaltı), Dk. 90+5 Gökdeniz Varol (Kırşehir FSK), Dk. 39 Çağatay Yılmaz (Bursaspor)

KIRMIZI KARTLAR: Ertuğrul Kurtuluş, Furkan Tütüncü (Kırşehir FSK)

SARI KARTLAR: Bilal Güney, Ömer Turan Görgüç, Ertuğrul Kurtuluş, Kerem Kök (Bursaspor), Ali Fırat Okur, Kadem Burak Yaşar (Kırşehir FSK)

TFF 2'nci Lig ekibi Bursaspor, sahasında konuk ettiği Kırşehir FSK´ya 3-1 mağlup oldu.

DHA-Spor - Türkiye-Bursa / Merkez - Hasan BOZBEY

2023-11-05 16:48:04

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