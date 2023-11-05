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        TOFAŞ - Fenerbahçe Beko: 86-95

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.11.2023 - 23:57 Güncelleme: 06.11.2023 - 00:00
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        TOFAŞ - Fenerbahçe Beko: 86-95
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        SALON:TOFAŞ

        HAKEMLER:Kaan Büyükçil, Ali Şakacı, Kerem Yılmaz

        TOFAŞ: Özgür Cengiz 5, Teyfik Akdamar, Omar Prewitt 11, Caleb Homesley 16, Batın Tuna , Tolga Geçim 13, Ege Demir 4, J.J Obrien 16, Luke Maye 3, Austin Wiley 18

        FENERBAHÇE BEKO: Johnathan Motley 22, Şehmus Hazer 8, Sertaç Şanlı 4, Melih Mahmutoğlu 6, Nigel Hayes 25, Tarık Biberovic 10, Nick Calathes 4, Yam Madar 7, Nathan Sestina 9

        1'İNCİ PERİYOT: 19-30

        DEVRE 42-53

        3'ÜNCU PERİYOT: 70-74

        TÜRKİYE Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 6´nci haftasında TOFAŞ, sahasında karşılaştığı Fenerbahçe Beko'ya 95-86 mağlup oldu.

        Karşılamaya üst üste sayılarla iyi başlayan Fenerbahçe Beko, 2'nci dakikada 7-0'lık üstünlük sağladı. TOFAŞ, Homesley, Make ve Wiley'in sayılarıyla, 5'inci dakikada skoru eşitlese de (11-11) dış atışlarda yüksek isabetle oynayan Fenerbahçe Beko, periyodu 30-19 önde bitirdi.

        İkinci periyoda iyi oyunla başlayan TOFAŞ, Prewitt ve Homesley'in skor katkısıyla 14'üncü dakikada skoru 28-32 yaparak farkı azalttı. Fenerbahçe Beko, bu dönüşe iyi reaksiyon vererek pota altında özellikle Motley'in sayılarıyla cevap verdi. Soyunma odasına Fenerbahçe Beko'nun 53-42 üstünlüğüyle girildi.

        Üçüncü periyoda Gray ve Berke Büyüktuncel´in dış atış katkısıyla başlayan TOFAŞ, beraberliği yakaladı: 55-55. Karşılıklı sayılarda devam eden 3'üncü periyodun ardından Fenerbahçe, son periyoda 74-70 önde girdi.

        Son periyodun başlarında basit top kayıpları yapan TOFAŞ'ı, Şehmus Hazer ve Sestina'nın üç sayılık isabetleriyle geride bırakan Fenerbahçe Beko, 34'üncü dakikada farkı bir anda 10 sayıya çıkardı: 72-82. TOFAŞ, farkın açılmasıyla mücadeledeki enerjisini de kaybetti. Fenerbahçe Beko kalan dakikalarında mücadelesini sürdürerek karşılaşmadan 95-86 galip ayrıldı.

         

        DHA-Spor - Türkiye-Bursa / Merkez - Yiğithan HÜYÜK

        2023-11-05 23:56:36

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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