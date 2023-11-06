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        Bursa'da lodos; aydınlatma direği ile ağaç, 2 aracın üzerine devrildi

        BURSA'daetkili olan lodos nedeniyle aydınlatma direği ve ağaç, park halindeki 2 aracın üzerine devrildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.11.2023 - 10:18 Güncelleme: 06.11.2023 - 10:20
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        Bursa'da lodos; aydınlatma direği ile ağaç, 2 aracın üzerine devrildi
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        BURSA'daetkili olan lodos nedeniyle aydınlatma direği ve ağaç, park halindeki 2 aracın üzerine devrildi.

        Kentte saatteki hızı 60 kilometreye kadar ulaşan lodos, hayatı olumsuz etkiledi. Osmangazi ilçesi İbrahim Paşa Mahallesi Öğreten Sokak'ta lodos nedeniyle aydınlatma direği ve ağaç, 16 NU 626 plakalı ve 16 BEA 259 plakalı araçların üzerine devrildi. İhbarla bölgeye çok sayıda ekip gönderildi. Ekiplerin çalışması ile devrilen ağaç ve direk kaldırılırken, iki araçta hasar oluştu.

        Öte yandan Bursa Meteoroloji Müdürlüğü yetkilileri, gece başlayıp, sabah etkisini artıran lodosun öğle saatlerinde etkisini kaybedeceğini, 27 derece olan hava sıcaklığının yarından itibaren düşeceğini söyledi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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