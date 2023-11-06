İnegöl'de tekstil fabrikasında çıkan yangın söndürüldü

BURSA'nınİnegöl ilçesinde, bir tekstil fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin 1 saat süren müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, saat 19.30 sıralarında İnegöl Organize Sanayi Bölgesi (OSB), Havaalanı Caddesi üzerinde faaliyet gösteren tekstil fabrikasının boyahanesinde henüz bilinmeyen nedenle çıktı. Alevlerin yükseldiğini gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin yaklaşık 1 saat süren müdahalesinin ardından kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın sonucu fabrikada hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.