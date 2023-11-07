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        Arızasını bulmaya çalışırken hareket eden kamyonetinin altında kalıp, yaralandı

        BURSA´nınİnegöl ilçesinde motor kısmından gelen ses üzerine kamyonetini yol kenarına park edip arızayı bulmaya çalışan Abdulkadir A. (23), hareket eden aracın altında kalıp, yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.11.2023 - 12:04 Güncelleme: 07.11.2023 - 12:05
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        Arızasını bulmaya çalışırken hareket eden kamyonetinin altında kalıp, yaralandı
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        BURSA´nınİnegöl ilçesinde motor kısmından gelen ses üzerine kamyonetini yol kenarına park edip arızayı bulmaya çalışan Abdulkadir A. (23), hareket eden aracın altında kalıp, yaralandı.

        Kaza, saat 10.00 sıralarında Akhisar Mahallesi Karalar Yolu üzerinde meydana geldi. 16 ANV 521 plakalı kamyonetiyle rampadan inen Abdulkadir A. (23), motor kısmından gelen ses üzerine, aracını yol kenarına park etti. Abdulkadir A., arızayı tespit etmek için eğilip aracın altına baktığı sırada, hareket eden kamyonet üzerinden geçip araziye girdi. Yaralanan Abdulkadir A., çağırılan ambulansla kaldırıldığı İnegöl Devlet Hastanesi´nde tedaviye alındı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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