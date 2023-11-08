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        'DÜZ KONTAK' YÖNTEMİYLE ÇALDIĞI SERVİS MİNİBÜSÜYLE 130 KİLOMETRE KAÇTI

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.11.2023 - 04:51 Güncelleme: 08.11.2023 - 04:51
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        'DÜZ KONTAK' YÖNTEMİYLE ÇALDIĞI SERVİS MİNİBÜSÜYLE 130 KİLOMETRE KAÇTI
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        BALIKESİR'inBandırmailçesinden 'düz kontak' yöntemiyle servis minibüsü çalan hırsızın 5 saat süren 130 kilometrelik kaçışı, Bursa'da son buldu. 'Dur' ihtarına uymayıp, polislerin üzerine aracı sürerek kaçışını sürdürmek isteyen ve 2 otomobile çarpan hırsız, lastiği patlayan minibüsü terk edip, kayıplara karıştı.

        Olay, saat 19.00 sıralarında Balıkesir'in Bandırma ilçesinde meydana geldi. Paşabayır Mahallesi, Mehmet Akif Caddesi'nde Z.G.'ye ait turizm firmasının otoparkında park halinde bulunan 10 S 10212 plakalı servis minibüsünü düz kontak yöntemiyle çalıştıran kimliği belirsiz hırsız, aracı hızla hareket ettirip uzaklaştı. Durumu fark eden Z.G.'nin ihbarı üzerine harekete geçen polis ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Plaka Tanıma Sistemi'nde (PTS) servis minibüsünün Bursa- Çanakkale Yolu'nda olduğunu tespit eden ekipler şüphelinin kaçış güzergahında önlem alırken, Bursa İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerine de bilgi verildi.

        130 KİLOMETRELİK KAÇIŞ

        5 saatlik takibin ardından şüphelinin Bursa kent merkezine geldiğini belirleyen ekipler, kent girişinde şüphelinin yakalanması için önlem alarak minibüsü durdurmak istedi. Ancak polisin 'dur' ihtarına uymayan şüpheli, servis minibüsünü ekiplerin üzerine sürerek kaçışını sürdürdü. Bunun üzerine bölgeye takviye isteyen ekipler şüphelinin peşine düştü. Nilüfer ilçesi Görükle Dumlupınar Mahallesi'nde ara sokaklara girerek izini kaybettirmeye çalışan sürücü kaçışını sürdürürken, polis olası bir kaza ihtimaline karşı bölgede geniş güvenlik önlemi aldı. Yaklaşık 130 kilometrelik takibin ardından servis minibüsüyle, Martı Sokak'ta park halinde bulunan iki otomobile, ardından da kaldırıma ve çöp kutularına çarpan hırsız, lastiği patlayan aracı terk ederek kaçtı.

        Polis ekipleri minibüste incelemede bulunurken, kaçan şüphelinin kimliğinin belirlenip, yakalanması için çalışma başlatıldı. Servis minibüsü detaylı inceleme için çekici yardımıyla emniyetin otoparkına kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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