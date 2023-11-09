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        Bursa'da eş zamanlı operasyon; 121 gözaltı

        BURSA'daçeşitlisuçlardan arananlara yönelik operasyonda 121 kişi, gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.11.2023 - 13:58 Güncelleme: 09.11.2023 - 14:00
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        Bursa'da eş zamanlı operasyon; 121 gözaltı
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        BURSA'daçeşitlisuçlardan arananlara yönelik operasyonda 121 kişi, gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, sabah saatlerinde 'kasten öldürme', 'kasten yaralama', 'resmi evrakta sahtecilik', 'dolandırıcılık', 'uyuşturucu madde ticareti' gibi çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası ve yakalama kararı bulunan kişilere yönelik operasyon düzenledi. Narkotik Suçlarla Mücadele, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele, Siber Suçlarla Mücadele ve Özel Harekat Şube Müdürlüğü'nün de katıldığı operasyonda 900 personel ve 180 ekip yer aldı. Eş zamanlı olarak 170 adrese yapılan operasyonda çeşitli suçlardan aranan 121 kişi, gözaltına alındı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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