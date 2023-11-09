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        Nilüfer´in sultanları avantajı kaptı

        NİLÜFERBelediyespor Kadın Voleybol Takımı, 2024 CEV Challenge Kupası son 16 turu ilk maçında, deplasmanda karşılaştığı Hırvatistan´ın Marina Kastela takımını 3-0 mağlup ederek çeyrek final için büyük avantaj elde etti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.11.2023 - 14:08 Güncelleme: 09.11.2023 - 14:10
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        Nilüfer´in sultanları avantajı kaptı
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        NİLÜFERBelediyespor Kadın Voleybol Takımı, 2024 CEV Challenge Kupası son 16 turu ilk maçında, deplasmanda karşılaştığı Hırvatistan´ın Marina Kastela takımını 3-0 mağlup ederek çeyrek final için büyük avantaj elde etti.

        Türkiye´yi CEV Challenge Kupası´nda temsil eden Nilüfer Belediyespor Kadın Voleybol Takımı, deplasmanda karşılaştığı Hırvatistan´ın Marina Kastela takımını 3-0 mağlup ederek çeyrek final için avantaj sağladı. Kupanın son 16 turu ilk maçında Marina Kastela karşısında etkili bir oyun sergileyen Nilüfer´in sultanları, rakibine set vermedi. Maç boyunca skor ve oyun üstünlüğünü elinden bırakmayan yeşil mavi beyazlı ekip, rakip takımı 25-15, 25-18 ve 25-11´lik set sonuçlarıyla yenmeyi başardı. Nilüferli voleybolcular, hücumda yüzde 52 ortalama ile oynarken, savunmada da başarılı bir görüntü sergileyerek rakibine sadece yüzde 29´luk bir hücum hakkı tanıdı. Bu galibiyetle çeyrek finale için büyük avantaj elde eden Nilüfer Belediyespor 15 Kasım Çarşamba günü saat 18.00'da oynanacak rövanş karşılaşmasında alacağı her türlü galibiyette tur atlayacak. Temsilcimiz maçı 3-2 kaybetse dahi tur atlayan taraf olacak.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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