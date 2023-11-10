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        Cinayet sanığının sevgilisi: Erkek arkadaşım, patronumu bana tecavüz ettiği için öldürdü

        BURSA´da,servis araçlarında hostes olarak çalışan sevgilisi Aysun Y.'nin (38) patronu Kamil Öğütçü'yü (50) öldüren Ali Dinç (46), duruşmada boğuşma sırasında tabancanın yere düşüp ateş aldığını öne sürdü. Müebbet hapsi istenen Ali Dinç, Öğütçü ile sevgilisine tecavüz ettiği iddiasıyla kavga ettiklerini belirtti. Aysun Y. ise ifadesinde, Kamil Öğütçü'nün olaydan 20 gün önce kendisine, 'Sen dul kadınsın. Çok güzelsin. Erkeksiz yaşayamazsın´ dediğini öne sürerek, "Dövüp, bana tecavüz etti. Aralarında çıkan kavgada Ali´nin yere düşen tabancasını almak istediler. Silah patladı. Patronum öldü" diye konuştu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.11.2023 - 12:08 Güncelleme: 10.11.2023 - 12:10
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        Cinayet sanığının sevgilisi: Erkek arkadaşım, patronumu bana tecavüz ettiği için öldürdü
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        BURSA´da,servis araçlarında hostes olarak çalışan sevgilisi Aysun Y.'nin (38) patronu Kamil Öğütçü'yü (50) öldüren Ali Dinç (46), duruşmada boğuşma sırasında tabancanın yere düşüp ateş aldığını öne sürdü. Müebbet hapsi istenen Ali Dinç, Öğütçü ile sevgilisine tecavüz ettiği iddiasıyla kavga ettiklerini belirtti. Aysun Y. ise ifadesinde, Kamil Öğütçü'nün olaydan 20 gün önce kendisine, 'Sen dul kadınsın. Çok güzelsin. Erkeksiz yaşayamazsın´ dediğini öne sürerek, "Dövüp, bana tecavüz etti. Aralarında çıkan kavgada Ali´nin yere düşen tabancasını almak istediler. Silah patladı. Patronum öldü" diye konuştu.

        Olay, mayıs ayında Nilüfer ilçesi kırsal Dağyenice Mahallesi´nde meydana geldi. Servis taşımacılığı yapan Kamil Öğütçü, minibüsünde uzun süredir hostes olarak çalışan Aysun Y. ile birlikte evine gitti. Burada çıkan tartışmanın ardından Aysun Y., kepçe operatörü olan erkek arkadaşı Ali Dinç'e, cep telefonundan gönderdiği mesajla konumunu bildirip, `Patronumla birlikteyim. Bu adam beni rahatsız ediyor' dedi. Kısa sürede belirtilen adrese gelen Ali Dinç, tartıştığı Öğütçü´ye yanındaki tabancayla ateş etti. Öğütçü vücuduna isabet eden mermilerle ağır yaralanırken, Ali Dinç ile Aysun Y. kaçtı. Mahallelinin ihbarıyla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Evli ve 3 çocuk babası Kamil Öğütçü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı.

        Olayla ilgili soruşturma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüpheli Ali Dinç ile Aysun Y.´yi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. 2 çocuk babası Ali Dinç, emniyetteki ifadesinde cinayeti kıskançlık yüzünden işlediğini söyledi. Eşinden boşandığı öğrenilen Aysun Y. ise "Patronum beni rahatsız edince Ali'den yardım istedim. Olayın bu boyuta ulaşacağını bilmiyordum. Üzgünüm" dedi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ali Dinç, tutuklanarak cezaevine gönderilirken, Aysun Y. ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

        MÜEBBETLE YARGILANIYOR

        Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı´nda yürütülen soruşturmanın ardından Ali Dinç hakkında, Bursa 3´üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde `kasten öldürmek´ suçundan ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açılırken, Aysun Y. ise mağdur olarak gösterildi. Davanın ilk duruşmasında ifade veren Ali Dinç, boşandığını ve eşi ölen Aysun Y. ile 13 yıldır dini nikahlı olarak yaşadıklarını söyledi. Aysun Y.'nin 2022 yılının ekim ayından itibaren, servis araçları bulunan Kamil Öğütçü'nün yanında hostes olarak çalıştığını belirten Ali Dinç, "Aysun, olaydan 15 gün önce patronunun kendisinden hoşlandığını söyledi. Ben de ayrılmasını istedim. O gün Aysun, Kamil Öğütçü ile konuşup ayrılmak için işe gitti. Telefon ile aradığımda Aysun bana ağlamaklı bir sesle, 'Bir yere gidiyorum seni arayacağım' dedi. Durumdan şüphelendim. Bunun üzerine, Kamil'in daha önceden bildiğim Dağyenice'deki evine gittim. Burada, Aysun'u dayak yemiş halde gördüm. Arabaya binip evden uzaklaştık. Bu sırada Kamil bana, 'Bu kadın kötü, seninle de benimle de beraber oldu, ben esnafım bu mesele kapatılmalı' dedi. Bunun üzerine, 'Doğru mu?' diye sorduğumda Aysun bana, `Yalan söylüyor. Beni bayıltana kadar dövdü. Zorla benimle oldu' dedi. Bunun üzerine Kamil ile kavgaya başladık. Bu sırada, iş yerimde kullandığım belimdeki tabancam yere düştü. İkimiz de almak isterken silah ateş alınca, Kamil 'Yandım anam' diye bağırdı. Sonra olay yerinden ayrıldık" dedi.

        `DİRENMEME RAĞMEN TECAVÜZ ETTİ´

        Duruşmada ifade veren Aysun Y. ise olaydan 20 gün önce patronunun serviste kendisine, 'Sen dul kadınsın. Çok güzelsin. Erkeksiz yaşamazsın' şeklinde rahatsız edici sözler söylediğini öne sürüp, "Bu sözlerden sonra işi bırakmayı düşünüyordum. Kamil bey o gün beni, istemememe rağmen Dağyenice Mahallesi'ndeki evlerine götürdü. Burada ormana çekip, direnmeme rağmen dövüp, bana tecavüz etti. Sonrasında Ali geldi. Aralarında çıkan kavgada Ali´nin yere düşen tabancasını almak istediler. Silah patladı. Patronum öldü" diye konuştu.

        Sanık avukatı Okan Bozkurt ise müvekkilinin olay yerine cinayet işlemek için gitmediğini, haksız tahrik sonucu meydana gelen kavga sırasında, istemeyerek elini kana buladığını belirtti.

        Aysun Y.'nin cinayetin işlendiği gün ve öncesindeki telefon görüşmelerinin kaydının istenmesine ve sanığın tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme heyeti, duruşmayı erteledi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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