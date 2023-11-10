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        'Uyuyan Arsalar' operasyonu; kayıp isimler üzerine sahte senet düzenleyip kendilerine ciro ettiler

        YALOVA´dakayıp kaydı bulunan N.E.´nin satış ilanı verilmiş arsasını; başka bir kayıp şahıs üzerine alacaklı olarak senet düzenleyip, senedi de kendi üzerlerine cirolayarak arsanın alacaklısı durumuna geçen şüpheliler; İlker Doğan, Hülya Şentürk, Nazan Ay ve Murat Ay, İstanbul ve Kocaeli´nde düzenlenen `Uyuyan Arsalar´ operasyonuyla yakalandı. 4 şüpheli de tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.11.2023 - 20:08 Güncelleme: 10.11.2023 - 20:10
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        'Uyuyan Arsalar' operasyonu; kayıp isimler üzerine sahte senet düzenleyip kendilerine ciro ettiler
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        YALOVA´dakayıp kaydı bulunan N.E.´nin satış ilanı verilmiş arsasını; başka bir kayıp şahıs üzerine alacaklı olarak senet düzenleyip, senedi de kendi üzerlerine cirolayarak arsanın alacaklısı durumuna geçen şüpheliler; İlker Doğan, Hülya Şentürk, Nazan Ay ve Murat Ay, İstanbul ve Kocaeli´nde düzenlenen `Uyuyan Arsalar´ operasyonuyla yakalandı. 4 şüpheli de tutuklandı.

        Olay Yalova´nın Armutlu ilçesinde meydana geldi. İlçede yaşarken kayıp kaydı bulunan ve Irak´ta hayatını kaybettiği öğrenilen N.E. üzerine olan arsanın satış ilanını gören şüpheliler, yine kayıp ilanı bulunan bir başka kişiyi alacaklı olarak gösterdi. İkinci kayıp şahıs üzerinden senet düzenleyip, üçüncü şahıs olarak senedi kendi üzerine cirolayan İlker Doğan isimli şüpheli, alacağı olduğunu belirterek, adliyeye başvurdu. Şüpheli, kayıp şahısların İstanbul´da bir adreste olduğunu iddia etti. Bu adrese tebligat gönderilince de suç ortağı olan Hülya Şentürk, kayıp şahsın kendisi olduğunu iddia ederek, tebligatı aldı. İcra davası sürerken, dosyada şaibe olduğunu değerlendiren Gemlik Cumhuriyet Başsavcılığı´nca soruşturma başlatıldı. Yapılan incelemede, İlker Doğan, Hülya Şentürk ve 1 şüphelinin sahte tebligat yapılan adreste birlikte yaşadığı tespit edildi.

        İSTANBUL VE KOCAELİ'NDE YAKALANDILAR

        Başsavcılığın talimatı ile harekete geçen Yalova İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, 6 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından `Uyuyan Arsalar´ adını verdikleri operasyon ile İlker Doğan ve Hülya Şentürk´ü İstanbul´da, onlarla bağlantılı oldukları tespit edilen Nazan Ay ve Murat Ay´ı da Kocaeli´nde gözaltına aldı.

        1 şüpheliye ulaşılamazken, 4 şüpheli Gemlik Adliyesi´ne sevk edildi. Kayıp şahıslar üzerinden 20 milyon TL tutarında dolandırıcılık yapmaya çalışan 4 şüpheli de tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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