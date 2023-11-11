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        Bursa'da lodosun devirdiği ağaç, otomobilin üzerine düştü

        BURSA'da,etkili olan lodos sırasında devrilen ağaç park halindeki otomobilin üzerine devrildi. Otomobilde hasar meydana geldi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.11.2023 - 12:48 Güncelleme: 11.11.2023 - 12:50
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        Bursa'da lodosun devirdiği ağaç, otomobilin üzerine düştü
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        BURSA'da,etkili olan lodos sırasında devrilen ağaç park halindeki otomobilin üzerine devrildi. Otomobilde hasar meydana geldi.

        Kentte saatteki hızı 66 kilometreye kadar ulaşan lodos, hayatı olumsuz etkiledi. Yıldırım ilçesi Bağlaraltı Mahallesi A-303 Sokak'ta lodos nedeniyle devrilen ağaç, park halindeki 16 MA 9751 plakalı otomobilin üzerine düştü. İhbarla bölgeye itfaiye ve polisler sevk edildi. Ekiplerin çalışması ile ağaç kaldırılırken, araçta hasar oluştu.

        Bursa Meteroloji Müdürlüğü yetkilileri, rüzgarın etkisinin yarın öğle saatlerine kadar süreceğini, bu akşam saatlerinde başlayacak yağışların ise önümüzdeki hafta boyunca devam edeceğini duyurdu.

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        Galeri
        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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