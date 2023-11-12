Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        BURSA'DA 10 KATLI BİNADA YANGIN  

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.11.2023 - 02:48 Güncelleme: 12.11.2023 - 02:48
        ABONE OL
        ABONE OL
        BURSA'DA 10 KATLI BİNADA YANGIN  
        ABONE OL
        ABONE OL

        BURSA'da,10katlı binada yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin alevlere müdahalesi devam ederken, binada kimsenin bulunmadığı belirtildi. 

        Yangın, saat 01.00 sıralarında, merkez Nilüfer ilçesine bağlı Özlüce Mahallesi, Ahmet Taner Kışlalı Bulvarı üzerindeki 10 katlı binada çıktı. Henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangını görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Alt katında kafe, üst katlarında ise ofislerin bulunduğu binada çıkan yangında, bina önünde park halinde bulunan bir otomobil de yanarak kullanılamaz hale geldi.

        İlk belirlemelere göre binada kimsenin bulunmadığı öğrenilirken, itfaiye ekiplerinin başlattığı söndürme çalışmaları devam ediyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Galatasaray, Hatay'a takıldı
        Galatasaray, Hatay'a takıldı
        İngiltere'de onbinler sokaklara indi
        İngiltere'de onbinler sokaklara indi
        "Hatay'ın hakkı!"
        "Hatay'ın hakkı!"
        Şişli'de fırtına binadaki levhalar koptu
        Şişli'de fırtına binadaki levhalar koptu
        "Yorgunum ve ağrılar"
        "Yorgunum ve ağrılar"
        Pala ile önüne gelene saldırmaya kalktı
        Pala ile önüne gelene saldırmaya kalktı
        17 maçlık serinin sonu geldi!
        17 maçlık serinin sonu geldi!
        Konya'da feci kaza: 5 ölü!
        Konya'da feci kaza: 5 ölü!
        İslam İşbirliği zirvesinden ortak açıklama
        İslam İşbirliği zirvesinden ortak açıklama
        Engin Polat ile Dilan Polat’ın suç kayıtları ortaya çıktı!
        Engin Polat ile Dilan Polat’ın suç kayıtları ortaya çıktı!
        Penaltı ve TFF sözleri
        Penaltı ve TFF sözleri
        CHP MYK belli oldu! Kritik isimler görevde
        CHP MYK belli oldu! Kritik isimler görevde
        "Galatasaray, Münih'te kalmış"
        "Galatasaray, Münih'te kalmış"
        Otomobilde yeniden kampanya dönemi!
        Otomobilde yeniden kampanya dönemi!
        Galatasaray'da penaltı isyanı!
        Galatasaray'da penaltı isyanı!
        Emekli doktor çorak araziyi ormana dönüştürdü
        Emekli doktor çorak araziyi ormana dönüştürdü
        Geceden sıraya girdiler!
        Geceden sıraya girdiler!
        Genç kız okula gidiyordu! Gözü kararmış kendisini tutamamış!
        Genç kız okula gidiyordu! Gözü kararmış kendisini tutamamış!
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro

        Benzer Haberler

        Bursa'da 10 katlı binada yangın
        Bursa'da 10 katlı binada yangın
        Bursa'da 10 katlı binada çıkan yangına müdahale ediliyor
        Bursa'da 10 katlı binada çıkan yangına müdahale ediliyor
        Şehit er Yusuf Sel'in hayatını anlatan kitap tanıtıldı
        Şehit er Yusuf Sel'in hayatını anlatan kitap tanıtıldı
        Yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarpmasıyla öldü
        Yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarpmasıyla öldü
        Bursa'da otomobilin çarptığı kişi öldü
        Bursa'da otomobilin çarptığı kişi öldü
        Bursa'da lodosun devirdiği ağaç, otomobilin üzerine düştü (2)
        Bursa'da lodosun devirdiği ağaç, otomobilin üzerine düştü (2)