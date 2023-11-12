BURSA'DA 10 KATLI BİNADA YANGIN  

BURSA'da,10katlı binada yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin alevlere müdahalesi devam ederken, binada kimsenin bulunmadığı belirtildi.

Yangın, saat 01.00 sıralarında, merkez Nilüfer ilçesine bağlı Özlüce Mahallesi, Ahmet Taner Kışlalı Bulvarı üzerindeki 10 katlı binada çıktı. Henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangını görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Alt katında kafe, üst katlarında ise ofislerin bulunduğu binada çıkan yangında, bina önünde park halinde bulunan bir otomobil de yanarak kullanılamaz hale geldi.

İlk belirlemelere göre binada kimsenin bulunmadığı öğrenilirken, itfaiye ekiplerinin başlattığı söndürme çalışmaları devam ediyor.