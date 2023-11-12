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        Bursa'da otomobil bariyerlere çarptı; 5 yaralı

        BURSA´nınİnegöl ilçesinde bariyerlere çarpan otomobildeki 5 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.11.2023 - 13:28 Güncelleme: 12.11.2023 - 13:30
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        Bursa'da otomobil bariyerlere çarptı; 5 yaralı
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        BURSA´nınİnegöl ilçesinde bariyerlere çarpan otomobildeki 5 kişi yaralandı.

        Kaza, saat 06.00 sıralarında Bursa-Ankara kara yolu İnegöl ilçesi girişinde meydana geldi. İnegöl'den Bursa yönüne giden Zafer C. (29) yönetimindeki 16 ZC 994 plakalı otomobil, iddiaya göre başka bir aracın sıkıştırması sonucu kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı. Kazada, otomobil sürücüsü ile yanındaki Metehan B. (22), Tolgahan Ö. (21), Abdülsamed A. (21) ve Bahadır T. (24) yaralandı. İhbarla gelen sağlık ekipleri, yaralıları ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi´ne götürdü. Tedaviye alınan yaralıların, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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