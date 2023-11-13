2 motosikletli yüzüstü yatarak yarıştı
BURSA´nınİnegöl ilçesinde 2 sürücü motosikletlerinin üzerine yatarak kara yolunda yarıştı. Bir başka motosiklet sürücüsü ise yine tehlikeye aldırış etmeden o anları cep telefonuyla görüntüledi.
BURSA´nınİnegöl ilçesinde 2 sürücü motosikletlerinin üzerine yatarak kara yolunda yarıştı. Bir başka motosiklet sürücüsü ise yine tehlikeye aldırış etmeden o anları cep telefonuyla görüntüledi.
Bursa-Ankara kara yolu İnegöl girişinde gece saatlerinde 2 sürücü, motosikletlerinin üzerine yüzüstü yatıp, yarıştı. Seyir halindeki araçları sollayarak, yakın mesafede yollarına devam eden motosikletlilerin tehlikeli sürüşü, bir başka motosiklet sürücüsü tarafından cep telefonu kamerasıyla kayda alındı.
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