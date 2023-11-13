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        2 motosikletli yüzüstü yatarak yarıştı

        BURSA´nınİnegöl ilçesinde 2 sürücü motosikletlerinin üzerine yatarak kara yolunda yarıştı. Bir başka motosiklet sürücüsü ise yine tehlikeye aldırış etmeden o anları cep telefonuyla görüntüledi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.11.2023 - 10:58 Güncelleme: 13.11.2023 - 11:00
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        2 motosikletli yüzüstü yatarak yarıştı
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        BURSA´nınİnegöl ilçesinde 2 sürücü motosikletlerinin üzerine yatarak kara yolunda yarıştı. Bir başka motosiklet sürücüsü ise yine tehlikeye aldırış etmeden o anları cep telefonuyla görüntüledi.

        Bursa-Ankara kara yolu İnegöl girişinde gece saatlerinde 2 sürücü, motosikletlerinin üzerine yüzüstü yatıp, yarıştı. Seyir halindeki araçları sollayarak, yakın mesafede yollarına devam eden motosikletlilerin tehlikeli sürüşü, bir başka motosiklet sürücüsü tarafından cep telefonu kamerasıyla kayda alındı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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