2 motosikletli yüzüstü yatarak yarıştı BURSA´nınİnegöl ilçesinde 2 sürücü motosikletlerinin üzerine yatarak kara yolunda yarıştı. Bir başka motosiklet sürücüsü ise yine tehlikeye aldırış etmeden o anları cep telefonuyla görüntüledi.

BURSA´nınİnegöl ilçesinde 2 sürücü motosikletlerinin üzerine yatarak kara yolunda yarıştı. Bir başka motosiklet sürücüsü ise yine tehlikeye aldırış etmeden o anları cep telefonuyla görüntüledi.

Bursa-Ankara kara yolu İnegöl girişinde gece saatlerinde 2 sürücü, motosikletlerinin üzerine yüzüstü yatıp, yarıştı. Seyir halindeki araçları sollayarak, yakın mesafede yollarına devam eden motosikletlilerin tehlikeli sürüşü, bir başka motosiklet sürücüsü tarafından cep telefonu kamerasıyla kayda alındı.