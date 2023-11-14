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        Swissôtel Uludağ Bursa kapılarını açtı

        Bursa´nındeğerli mirasları arasında yer alan Kirazlıyayla Sanatoryumu´nun restorasyonu sonrasında hayata geçirilen Swissôtel Uludağ Bursa, misafirlerine kapılarını açtı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.11.2023 - 09:08 Güncelleme: 14.11.2023 - 09:08
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        Swissôtel Uludağ Bursa kapılarını açtı
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        Bursa´nındeğerli mirasları arasında yer alan Kirazlıyayla Sanatoryumu´nun restorasyonu sonrasında hayata geçirilen Swissôtel Uludağ Bursa, misafirlerine kapılarını açtı.

        1946 yılında Anıtkabir'in mimarı H. Emin Onat ve Türkiye'nin ilk kadın mimarlarından Prof. Dr. Leman C. Tomsu tarafından Kirazlıyayla Sanatoryumu olarak tasarlanan kompleks, köklü tarihiyle dikkat çekiyor. Milli mimari akımı sürdüren tasarım anlayışını yansıtan yapısal referansları ve Uludağ'ın eşsiz doğasıyla kurduğu bağ ile Bursa'nın en değerli mirasları arasında yer alan Kirazlıyayla Sanatoryumu'nun restorasyonu sonrasında hayata geçen Swissôtel Uludağ Bursa açıldı.

        Swissôtel Uludağ Bursa´nın Accor Group için önemine değinen Accor Orta Doğu, Afrika ve Türkiye COO´su Paul Stevens, "Kirazlıyayla Sanatoryumu´nun zengin mirasına sadık kalan Swissôtel Uludağ Bursa, portföyümüze çok değerli bir katkı sağlarken, Swissôtel markasının doğaya verdiği önemi temsil ediyor. Misafirler, zindelik ve well-being´i odağına alan etkinliklerini deneyimlerken, otelin tasarımına, doğasına ve restore edilen mimarisine hayran kalacaklar. Dağın yamaçlarında vakit geçirmek, yürüyüş yapmak, zihinsel olarak yenilenmek veya yaşam kalitesini yükseltmek isteyen herkes için yıl boyunca mükemmel bir seyahat destinasyonu olacak" dedi.

        "MİSAFİRPERVERLİK ALANINDA SEKTÖRDE SES GETİRECEĞİNE İNANIYORUZ"

        Swissôtel Uludağ Bursa Genel Müdürü Ufuk Demir ise "Bu anıtsal yapı, Uludağ´ın şifalı ormanlarının arasında bir sanatoryum olarak tasarlanmıştı. 200 dönüm arazi üzerinde konumlanan 5 farklı binadan oluşan tarihi kompleksin, renovasyon sonrası Swissôtel´in zindelik ve wellness felsefesini yansıtacağına ve misafirperverlik alanında sektörde ses getireceğine inanıyoruz. Misafirlerini şehir hayatından uzaklaştıran bu sürdürülebilir tesisi Accor ailesine kazandırdığımız için mutluluk duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

        Uludağ Milli Parkı içerisinde yer alan otelde 173 oda bulunuyor. Dört sezon hizmet verecek olan otel, meditasyondan yogaya, detox ve diyet programlar yer alıyor. Oteldeki Pürovel SPA ise rahatlatıcı İsveç ve aromaterapi gibi rahatlatıcı masajların yanı sıra doktorlar eşliğinde mezoterapi, PRP ve ozon terapisinin de aralarında bulunduğu tedavi yöntemleri sunuyor.

        Balo salonu ve oditoryum çeşitli kültür ve sanat etkinliklerine ev sahipliği yaparken farklı kapasitelerdeki 5 toplantı odası iş insanlarını bir araya getiriyor. Bursa Ticaret ve Sanayi Odası tarafından kurulan Bursa Business School´a konaklama hizmeti sağlayan Swissôtel Uludağ Bursa´da dünyanın dört bir yanından iş insanlarına 'yaşam boyu eğitim' mottosuyla, iş dünyasının çeşitli alanlarında eğitimler ve etkinlikler düzenlenecek.

         

        DHA-Ekonomi - Türkiye-Bursa - DHA

        2023-11-14 09:04:16

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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