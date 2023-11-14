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        Kazada yaralanmasına rağmen duruma ağır olan eşinin elini uzun süre bırakmadı

        BURSA'nınİnegöl ilçesinde kamyon ile çarpışan motosikletin sürücüsü ile arkasında bulunan eşi yaralandı. Kaza sonrası kameralara yansıyan görüntüde motosikletten düşerek hafif yaralanan Necati B.'nin (76), durumu daha ağır olan eşi Fethiye B.'nin (64) uzun süre elini tutarak destek olmaya çalıştığı görüldü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.11.2023 - 19:28 Güncelleme: 14.11.2023 - 19:30
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        Kazada yaralanmasına rağmen duruma ağır olan eşinin elini uzun süre bırakmadı
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        BURSA'nınİnegöl ilçesinde kamyon ile çarpışan motosikletin sürücüsü ile arkasında bulunan eşi yaralandı. Kaza sonrası kameralara yansıyan görüntüde motosikletten düşerek hafif yaralanan Necati B.'nin (76), durumu daha ağır olan eşi Fethiye B.'nin (64) uzun süre elini tutarak destek olmaya çalıştığı görüldü.

        Kaza saat 15.00 sıralarında Osmaniye Mahallesi Ahmet Akyollu Caddesi üzerindeki ışıklı kavşakta meydana geldi. Alanyurt´tan İnegöl istikametine seyir halinde olan Necati B. yönetimindeki 16 PG 894 plakalı motosiklet, aynı istikamette seyir halindeyken, sola manevra yapan İnan K. (32) idaresindeki 34 EAB 010 plakalı kamyon ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle devrilen motosikletten düşerek yola savrulan sürücü ile arkasında bulunan eşi Fethiye B. yaralandı. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, motosiklet sürücüsü Necati B., yerde yatan eşinin elini bir an olsun bırakmadı. 

        Yaralı çift, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi´nde kaldırıldı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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