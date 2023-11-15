İnegöl'de aracın motorunda mahsur kalan kediyi polis kurtardı

BURSA'nınİnegölilçesinde denetim yapan polis ekipleri, durdurdukları otomobilin motor kısmında mahsur kalan kediyi, uzun uğraşlar sonucunda kurtardı.

İnegöl Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği ekipleri, Mahmudiye mahallesi Kasımefendi caddesi üzerinde sürücülere yönelik yaptıkları denetimler sırasında bir aracı durdurdu. Ekipler İnceleme sırasında aracın motor kısmından kedi sesinin geldiğini fark etti. Ekipler, aracın motor kısmında mahsur kalan kediyi uzun uğraşlar sonucu çıkardı. Kurtarılan kedi hızla bölgeden uzaklaşırken, sürücü polislere teşekkür etti.