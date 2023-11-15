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        İnegöl'de aracın motorunda mahsur kalan kediyi polis kurtardı

         BURSA'nınİnegölilçesinde denetim yapan polis ekipleri, durdurdukları otomobilin motor kısmında mahsur kalan kediyi, uzun uğraşlar sonucunda kurtardı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.11.2023 - 23:18 Güncelleme: 15.11.2023 - 23:20
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        İnegöl'de aracın motorunda mahsur kalan kediyi polis kurtardı
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         BURSA'nınİnegölilçesinde denetim yapan polis ekipleri, durdurdukları otomobilin motor kısmında mahsur kalan kediyi, uzun uğraşlar sonucunda kurtardı.

        İnegöl Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği ekipleri, Mahmudiye mahallesi Kasımefendi caddesi üzerinde sürücülere yönelik yaptıkları denetimler sırasında bir aracı durdurdu. Ekipler İnceleme sırasında aracın motor kısmından kedi sesinin geldiğini fark etti. Ekipler, aracın motor kısmında mahsur kalan kediyi uzun uğraşlar sonucu çıkardı. Kurtarılan kedi hızla bölgeden uzaklaşırken, sürücü polislere teşekkür etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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