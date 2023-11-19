Bursa´da metruk bina alevlere teslim oldu

BURSA´datek katlı metruk binada çıkan yangın, itfaiye ekiplerince, çevredeki binalara sıçramadan kontrol altına alındı.

Yangın saat 19.30 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Kuruçeşme Mahallesi Şehit Ferit Ömer Bey Sokak´taki tek katlı metruk binada çıktı. Ev kısa sürede alevlere teslim olurken, ihbarla bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın çevredeki binalara sıçramadan, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle 1 saatte kontrol altına alındı.

Ev kullanılamaz hale gelirken, yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturma başlatıldı.

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