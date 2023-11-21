Aynı evdeki Suriyeliler arasında bıçaklı kavga: 1 ölü, 2 yaralı

BURSA'daaynıevde kalan Suriyeliler arasında çıkan kavgada İbrahim Halil Barho (23) bıçaklanarak öldürüldü, 2 kişi de yaralandı. Kaçan 5 şüpheli, polis ekiplerince yakalandı.

Olay, saat 06.00 sıralarında Gemlik ilçesi Hamidiye Mahallesi Ilıca Caddesi'ndeki binada meydana geldi. Aynı dairede kaldıkları öğrenilen Suriyeliler arasında tartışma çıktı. Bu sırada 3 kişi, bıçaklanarak yaralandı. Şüpheliler kaçarken, ihbar sonrası bölgeye ekipler gönderildi. İbrahim Halil Barho, olay yerinde hayatını kaybetti, 2 yaralı ambulanslarla Gemlik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Cenaze otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. İlk incelemede, Barho'nun 10 bıçak darbesi ile öldürüldüğü belirtildi. Çalışma başlatan polis, kent merkezine kaçan 5 şüpheliyi yakaladı. Şüpheliler, Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi. Şüphelilerin işlemleri sürüyor.