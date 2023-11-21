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        Yolcu otobüsü, aniden şerit değiştiren hafriyat kamyonuna çarptı; kaza anı kamerada

        BURSA'daçalışma nedeniyle dubalar ile bölünen otoyolda aniden şerit değiştiren hafriyat kamyonuna, yolcu otobüsü çarptı. 3 yolcunun hafif yaralandığı kaza, araç içi kamerasına yansıdı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.11.2023 - 15:18 Güncelleme: 21.11.2023 - 15:20
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        Yolcu otobüsü, aniden şerit değiştiren hafriyat kamyonuna çarptı; kaza anı kamerada
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        BURSA'daçalışma nedeniyle dubalar ile bölünen otoyolda aniden şerit değiştiren hafriyat kamyonuna, yolcu otobüsü çarptı. 3 yolcunun hafif yaralandığı kaza, araç içi kamerasına yansıdı.

        Kaza, 18 Kasım'da saat 14.30 sıralarında Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu Selçukgazi Tüneli mevkisi Gebze istikametinde meydana geldi. Yol yapım çalışması nedeniyle dubalar ile bölünen yolun sağ şeridinden ilerlediği sırada aniden sol şeride geçen hafriyat kamyonuna, Kamil Koç firmasına ait şehirlerarası yolcu otobüsü çarptı. Çarpmanın etkisiyle otobüsün ön camı patlarken, o anlar araç içi kamerasına yansıdı. Otobüs şoförünün yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda, direksiyon hakimiyetini sağlamak için gösterdiği çaba da görüntülere yansıdı. Otobüsteki 3 yolcunun hafif yaralandığı kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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