Özel halk otobüsü şoförü, yanındaki yırtıcı kuşla sefer yaptı
BURSA´nınİnegöl ilçesinde özel halk otobüsü şoförü, yanındaki yırtıcı kuşla sefer yaptı. O anlar araçtaki yolcular tarafından cep telefonuyla görüntülendi.
BURSA´nınİnegöl ilçesinde özel halk otobüsü şoförü, yanındaki yırtıcı kuşla sefer yaptı. O anlar araçtaki yolcular tarafından cep telefonuyla görüntülendi.
İnegöl- Akhisar Mahallesi arasında sefer yapan özel halk otobüsünde, şoför koltuğunun yanında, yerdeki yırtıcı kuş, yolcular tarafından görüntülendi. Kuşun, kalabalığa rağmen tepki vermediği görülürken, otobüs şoförünün sakin tavırları ise dikkat çekti.
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