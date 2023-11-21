Özel halk otobüsü şoförü, yanındaki yırtıcı kuşla sefer yaptı BURSA´nınİnegöl ilçesinde özel halk otobüsü şoförü, yanındaki yırtıcı kuşla sefer yaptı. O anlar araçtaki yolcular tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

BURSA´nınİnegöl ilçesinde özel halk otobüsü şoförü, yanındaki yırtıcı kuşla sefer yaptı. O anlar araçtaki yolcular tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

İnegöl- Akhisar Mahallesi arasında sefer yapan özel halk otobüsünde, şoför koltuğunun yanında, yerdeki yırtıcı kuş, yolcular tarafından görüntülendi. Kuşun, kalabalığa rağmen tepki vermediği görülürken, otobüs şoförünün sakin tavırları ise dikkat çekti.