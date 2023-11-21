Bursa'da, Mısır uyruklu 5 kaçak göçmen yakalandı

BURSA´nınİnegölilçesinin kırsal mahallesinde, jandarma ekiplerince kaçak göçmenlere yönelik yapılan uygulamada Mısır uyruklu 5 kişi yakalandı.

İnegöl Jandarma Komutanlığı ekipleri kırsal Yeniceköy Mahallesi'nde kaçak göçmenlere yönelik uygulama düzenledi. Ekipler ygulama sırasında şüphelendikleri 5 kişiye kimlik sorgulaması yaptı. Yapılan incelemede Mısır'dan ülkeye kaçak yollarla geldikleri tespit edilen 5 kaçak göçmen gözaltına alındı. Kaçak göçmenler Sorgularının ardından sınır dışı edilmek üzere Bursa İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.