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        Bursa'da, Mısır uyruklu 5 kaçak göçmen yakalandı

        BURSA´nınİnegölilçesinin kırsal mahallesinde, jandarma ekiplerince kaçak göçmenlere yönelik yapılan uygulamada Mısır uyruklu 5 kişi yakalandı. 

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.11.2023 - 20:48 Güncelleme: 21.11.2023 - 20:50
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        Bursa'da, Mısır uyruklu 5 kaçak göçmen yakalandı
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        BURSA´nınİnegölilçesinin kırsal mahallesinde, jandarma ekiplerince kaçak göçmenlere yönelik yapılan uygulamada Mısır uyruklu 5 kişi yakalandı. 

        İnegöl Jandarma Komutanlığı ekipleri kırsal Yeniceköy Mahallesi'nde kaçak göçmenlere yönelik uygulama düzenledi. Ekipler ygulama sırasında şüphelendikleri 5 kişiye kimlik sorgulaması yaptı. Yapılan incelemede Mısır'dan ülkeye kaçak yollarla geldikleri tespit edilen 5 kaçak göçmen gözaltına alındı. Kaçak göçmenler Sorgularının ardından sınır dışı edilmek üzere Bursa İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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