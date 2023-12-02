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        Barakadaki yangında yaşamını yitirdi

        BURSA'da,kimliği belirsiz kişi, barakada çıkan yangında, yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.12.2023 - 11:28 Güncelleme: 02.12.2023 - 11:30
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        Barakadaki yangında yaşamını yitirdi
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        BURSA'da,kimliği belirsiz kişi, barakada çıkan yangında, yaşamını yitirdi.

        Osmangazi ilçesi Yahşibey Mahallesi'nde tarihi bir binanın önündeki barakada saat 09.30 sıralarında yangın çıktı. Alevleri gören çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın, yaklaşık yarım saatlik çalışmayla söndürüldü. Tamamen yanan barakada yapılan incelemede, erkek olduğu tahmin edilen kişinin cesedine ulaşıldı. Ceset, ölüm nedeni ve kimlik tespiti için Bursa Adli Tıp Kurumu´nun morguna kaldırıldı.

        Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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