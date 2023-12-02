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        Ağaca çarpan TIR'ın kabinde sıkışan şoförü ekiplerce çıkarıldı

        BURSA'nınİnegöl ilçesinde ağaca çarpan TIR'ın kabinde sıkışan şoförü Osman Doğan (47), itfaiye ve sağlık ekiplerinin uzun uğraşlarıyla kurtarıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.12.2023 - 13:08 Güncelleme: 02.12.2023 - 13:10
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        Ağaca çarpan TIR'ın kabinde sıkışan şoförü ekiplerce çıkarıldı
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        BURSA'nınİnegöl ilçesinde ağaca çarpan TIR'ın kabinde sıkışan şoförü Osman Doğan (47), itfaiye ve sağlık ekiplerinin uzun uğraşlarıyla kurtarıldı.

        Kaza, saat 06.00 sıralarında İnegöl ilçesi Yeniceköy Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Han Bulvarı´nda meydana geldi. İnegöl'den Yeniceköy Mahallesi'ne doğru giden Osman Doğan yönetimindeki 16 PB 160 plakalı TIR, sürücüsünün kontrolünden çıkarak yol kenarındaki ağaca çarptı. Kazada Doğan, kabinde sıkışırken, ihbar üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ve sağlık ekiplerinin yaklaşık bir saatlik çalışmasıyla ağır yalanan Osman Doğan, sıkıştığı yerden çıkarıldı. İlk müdahalesi kaza yerinde yapılan Doğan, ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi´ne kaldırılırken, jandarma ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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