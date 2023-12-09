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        Park halindeki otomobilden hırsızlık yapan 2 şüpheli tutuklandı

        BURSA'nınİnegöl ilçesinde, park halindeki otomobilden hırsızlık yapan, güvenlik kamerası görüntülerinden tespit edilip yakalanan Emre Çiftçi (24) ile Nevzat Buluş (29), tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.12.2023 - 14:08 Güncelleme: 09.12.2023 - 14:10
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        Park halindeki otomobilden hırsızlık yapan 2 şüpheli tutuklandı
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        BURSA'nınİnegöl ilçesinde, park halindeki otomobilden hırsızlık yapan, güvenlik kamerası görüntülerinden tespit edilip yakalanan Emre Çiftçi (24) ile Nevzat Buluş (29), tutuklandı.

        Olay, dün saat 05.00 sıralarında, Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. İki şüpheli sokakta park halindeki 16 ANH 999 plakalı otomobilin kapısını zorlayarak açtı. Araçtan çaldıkları teyp, ses sistemi ve özel eşyaları, aynı sokaktaki apartmanın girişine saklayıp bölgeden ayrılan şüpheliler, daha sonra, bir araçla olay yerine gelerek, çaldıkları malzemeleri alıp uzaklaştı. Hırsızlık, çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Otomobil sahibinin şikayetiyle, çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis ekipleri, şüphelilerin 'Hırsızlık' suçundan çok sayıda kaydı bulunan Emre Çiftçi ve Nevzat Buluş olduğunu belirledi. Adreslerine yapılan baskınla yakalanan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.

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        Galeri
        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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