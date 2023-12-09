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        BURSA'DA 17 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.12.2023 - 03:28 Güncelleme: 09.12.2023 - 03:28
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        BURSA'DA 17 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI
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        BURSA'nınİnegölilçesinde, polisin kaçak göçmenlerin yerleştirildiği apartman dairesine yaptığı baskında Suriye uyruklu 17 kaçak göçmen yakalandı.

        İnegöl İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliği ekiplerince yürütülen istihbarat çalışmaları kapsamında; ilçedeki bazı kaçak göçmenlerin Cuma Mahallesi´nde bulunan bir evde saklandığı bilgisine ulaşıldı. Fiziki takip başlatan polis ekipleri, kaçak göçmenlerin Şerif Ağa Çıkmazı Sokak´ta bulunan bir apartman dairesinde saklandığını belirledi. Bunun üzerine harekete geçen ekiplerin yaptığı baskında Suriye uyruklu 17 kaçak göçmen yakalanıp gözaltına alındı.

        İl Göç İdaresi Müdürlüğü´ne götürülen 17 kaçak göçmenin, işlemlerinin ardından sınır dışı edileceği öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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