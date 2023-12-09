İnegöl'de kontrolden çıkarak ağaca çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Mahmudiye Mahallesi Cenon Bulvarı'nda seyreden B.O.Ç. (17) idaresindeki 16 AIJ 740 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak yol kenarında bulunan ağaca çarptı.

Kazada, sürücü ile araçta bulunan K.A. (16) yaralandı.

Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan B.O.Ç, Bursa'daki bir hastaneye sevk edildi.​​​​​​​

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.