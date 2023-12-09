DİRİLİŞ BULUŞMALARI'NIN 7'NCİSİ FİLİSTİN GÜNDEMİYLE BURSA'DA DÜZENLENDİ

İNSANHakve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı (İHH) ve çok sayıda sivil toplum kuruluşu tarafından organize edilen 'Diriliş Buluşmaları'nın 7´ncisi, Filistin gündemiyle Bursa´da düzenlendi.

İHH ve çok sayıda sivil toplum kuruluşu tarafından organize edilen ve 7'ncisi düzenlenen 'Diriliş Buluşmaları', Bursa'da gerçekleştirildi. Nilüfer Tofaş Spor Salonu´nda gerçekleşen programa, İHH Genel Başkanı Bülent Yıldırım'ın yanı sıra binlerce vatandaş katıldı. Kur´an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Tilavetin ardından, programın açılış konuşması için kürsüye gelen İHH Genel Başkanı Av. Bülent Yıldırım, Diriliş Buluşmaları´nın çok büyük sonuçlar doğuracağına inandığını belirtti. Yıldırım, "Filistin her dakika zafere adım adım yaklaşıyor. Umutsuzluk yok" ifadelerini kullandı. Refah Sınır Kapısı´nın açılması için İslam dünyasının liderlerine seslenen Yıldırım, "O kapıyı açın. İnsani yardımlar Filistin´e ulaşsın." dedi.

"KUDÜS MÜMİNLER İÇİN İMAN MESELESİDİR"

Buluşmaya, telekonferans aracılığıyla katılan Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Gazze ve Kudüs´ün sadece Filistinlilerin meselesi değil, tüm müminler için iman meselesi, diğer dinlere mensup insanlar içinse vicdan meselesi olduğunu belirtti. Erbaş, "İsrail, menfur emellerine ulaşmak için kadın, çocuk, hasta, sivil demeden insanları katlediyor. Siyonistler, işledikleri cinayetlerin ve yaptıkları soykırımın hesabını bir gün mutlaka verecekler. Filistin´in kurtuluşu, İslam ümmetinin somut ve kararlı adımlar atmasına bağlıdır." dedi.

"KUDÜS BİZİ VAHDETE ÇAĞIRIYOR"

İslam ümmetinin bir araya gelip ortak kararlar alarak somut adımlar atması gerektiğini belirten Erbaş, "Kudüs bizi vahdete çağırıyor. Kudüs´ün etrafında bütün mümin yürekleri birleştirecek çalışmalara hız vermeliyiz. Kudüs özgür oluncaya kadar hiçbir çalışma yeterli değildir. Zulmün engellenmesi için daha güçlü ve sistematik tepkiler ortaya konulmalıdır. İnanıyorum ki, gücümüzün ve sahip olduğumuz imkânların farkına varıp kendimize güvendiğimizde üstesinden gelemeyeceğimiz bir sorun yoktur." ifadelerini kullandı.

"SİYONİSTLER HER ZAMAN MAĞLUP OLMAYA MAHKÛMLAR"

Hak ile batıl arasındaki mücadelenin yoğunlaştığı günlerde olduğumuzu belirten Prof. Dr. Halis Aydemir ise, "Gazzeli kardeşlerimiz, iki güzellikten bir güzelliği istiyor. Ya Allah bize muzafferiyet nasip eder, ya ölürüz diyorlar. Ama asla zalimlerin boyunduruğu altına girmeyi kabul etmiyorlar" şeklinde konuştu.

Sosyal Doku Vakfı Onursal Başkanı Nureddin Yıldız da, "Gazzeli kardeşlerimiz, yavaş yavaş bizi içinde boğmaya başlayan kapitalizm, liberalizm gibi beşeri anlayışların Müslümanlığımıza zarar verdiğini bize hatırlattılar. `Allah ile berabersen mağlup olunmaz´ şuurunu bize hatırlattılar. Mesele, annelerin evlatlarını kelime-i tevhid şuuruyla yetiştirebilmesiymiş. Allah ile olduğumuz sürece, bize mağlubiyet yoktur. Siyonistler her zaman zelil olmaya, mağlup olmaya mahkumdurlar" dedi.

"ZALİMLERİN SESİ, BİZİM ZAFİYETİMİZ SEBEBİYLE FAZLA ÇIKIYOR"

Siyer Vakfı Başkanı Muhammed Emin Yıldırım ise, Müslümanların Filistinlileri İsrail zulmü karşısında yalnız bırakmaması gerektiğini belirterek, "Zalimin sesi, zalim güçlü olduğu için fazla çıkmıyor, bizlerin zafiyetimizden kaynaklanıyor." diye konuştu.

Program için Nilüfer Tofaş Spor Salonu´nu hınca hınç dolduran binlerce kişi, "Mescid-i Aksa Onurumuzdur, Katil İsrail Filistin´den Defol, Filistin Halkı Yalnız Değildir" sloganları attı ve sık sık tekbirler getirdi.

Yazarlar Şahin İbrahim Güleryüz, Beşir Eryarsoy ve Abdullah Yıldız´ın da birer selamlama konuşması yaptığı program, Filistinliler için dua edilmesinin ardından sona erdi.