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        2 ÇOCUK, KAÇIRDIKLARI OTOMOBİLLE KAZA YAPIP YARALANDI  

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.12.2023 - 03:18 Güncelleme: 09.12.2023 - 03:18
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        2 ÇOCUK, KAÇIRDIKLARI OTOMOBİLLE KAZA YAPIP YARALANDI  
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        BURSA´nınİnegölilçesinde, arkadaşı Kürşat A.'nın (16) babasından habersiz aldığı otomobili kullanan Bekir Osman Ç. (17), kontrolü kaybedip ağaca çarptı. Kazada yaralanan 2 çocuk hastaneye kaldırıldı. 

        Kaza, saat 23.30 sıralarında Mahmudiye Mahallesi, Cenon Bulvarı´nda meydana geldi. Küşat A., evde uyuyan babası Nihat A.´nın cebinden anahtarını aldığı 16 AIJ 740 plakalı otomobili, arkadaşı Bekir Osman Ç. ile birlikte kaçırdı. Bekir Osman Ç. yönetimindeki otomobil, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda aşırı hızın da etkisiyle sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu kenarındaki dere yatağında bulunan ağaca çarparak durabildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazada otomobilde sıkışan 2 çocuk polis ve sağlık ekiplerinin çalışmasıyla bulundukları yerden kurtarılırken, haberi duyup bölgeye gelen arkadaşları ise sinir krizi geçirdi. Sağlık ekiplerince kaza yerinde ilk müdahalesi yapılan Kürşat A. ile Bekir Osman Ç., İnegöl Devlet Hastanesi´ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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