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        Bursa'daki 2 ayrı zincirleme kaza: 2 yaralı

        BURSA'nın İnegölilçesinde meydana gelen 2 ayrı zincirleme kazada 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.12.2023 - 15:38 Güncelleme: 08.12.2023 - 15:40
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        Bursa'daki 2 ayrı zincirleme kaza: 2 yaralı
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        BURSA'nın İnegölilçesinde meydana gelen 2 ayrı zincirleme kazada 2 kişi yaralandı.

        İlk kaza, saat 11.30 sıralarında Bursa-Ankara kara yolu Yenice Köprülü Kavşağı mevkisinde meydana geldi. İnegöl'den Bursa yönüne giden Ali K. yönetimindeki 34 LU 8251 plakalı kamyon, önündeki Niyazi B. yönetimindeki 34 NSG 93 plakalı otomobile çarptı. Arkadan gelen Barış M. yönetimindeki 16 AGE 944 plakalı TIR da kazaya karıştı. Kazada, TIR şoförü Barış M. yaralandı.

        Aynı saatlerinde kara yolunun Kalburt mevkisinde ikinci bir kaza oldu. İnegöl'den Bursa yönüne giden Durmuş D. yönetimindeki 43 SE 770 plakalı otomobil, önünde seyreden Sıtkı B. yönetimindeki 34 DPB 329 plakalı otomobile çarptı. Savrulan otomobile, seyir halindeki Necati G. yönetimindeki 34 HBT 272  plakalı otomobil çarptı.

        Her ikiz kazada yaralanan Barış M. ile Durmuş D. ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

        Polis, kazalarla ilgili soruşturma başlattı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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