Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        Sağlık hizmetinde evrim bu müzede; 1´inci Dünya Savaşı´ndaki ambulans da sergide

        BURSA´da,İnegöl Devlet Hastanesi içerisine kurulan ve 2020 yılında Kültür Bakanlığı tarafından özel müze olarak tescillenen 'Sağlık Tarihi Ambulans ve Oyun Ambulans Müzesi', her yıl milyonlarca kişiyi ağırlıyor. 1'inci Dünya Savaşı sırasında kullanılan bisiklet ambulans, Kurtuluş Savaşı sırasında kullanılan kağnı ambulansın yanı sıra 14 farklı ambulansın sergilendiği müze, ziyaretçilerini tarihe yolculuğa çıkarıyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.12.2023 - 11:18 Güncelleme: 09.12.2023 - 11:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sağlık hizmetinde evrim bu müzede; 1´inci Dünya Savaşı´ndaki ambulans da sergide
        ABONE OL
        ABONE OL

        BURSA´da,İnegöl Devlet Hastanesi içerisine kurulan ve 2020 yılında Kültür Bakanlığı tarafından özel müze olarak tescillenen 'Sağlık Tarihi Ambulans ve Oyun Ambulans Müzesi', her yıl milyonlarca kişiyi ağırlıyor. 1'inci Dünya Savaşı sırasında kullanılan bisiklet ambulans, Kurtuluş Savaşı sırasında kullanılan kağnı ambulansın yanı sıra 14 farklı ambulansın sergilendiği müze, ziyaretçilerini tarihe yolculuğa çıkarıyor.

        İnegöl Devlet Hastanesi'nin içerisinde 2016 yılında 'Sağlık Tarihi Ambulans ve Oyun Ambulans Müzesi' kuruldu. Hastaneye gelen hastaların rahatlıkla görebileceği bir alanda oluşturulan müze, 2020 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından özel müze olarak tescillendi. 1'inci Dünya Savaşı'nda kullanılan bisiklet ambulans, Kurtuluş Savaşı sırasında kullanılan kağnı ambulansın yanı sıra 2000'li yıllara kadar kullanılan farklı marka ve modellerdeki araçlardan oluşan toplam 14 ambulans, hastaneye gelen hasta ve hasta yakınları ile müzeyi görmek isteyen ziyaretçilerin ilgisine sunuldu.

        YILDA 1 MİLYON KİŞİ ZİYARET EDİYOR

        Hastaneye gelen her hasta ve hasta yakınının müzenin önünden geçtiğini, doğal ziyaretçilerle birlikte yılda 1 milyondan fazla kişinin müzeyi ziyaret ettiğini belirten İnegöl Devlet Hastanesi Başhekimi Hayrettin Göçmen, "İçinde bulunduğumuz müze 2016 yılında kuruldu ve 2020 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından özel müze olarak tescillendi. 1914 yılındaki 1'inci Dünya Savaşı'nda kullanılan bisiklet ambulanstan, 1920'li yıllarda  Kurtuluş Savaşı'nda kullanılan kağnı ambulanstan, 2000'li yıllara kadar kullanılmış olan toplam 14 ambulansımızı, bu alanda misafirlerimizin görmesi için hazırlamış durumdayız. Yolu düşen herkesi, İnegöl Devlet Hastanesi içerisinde yer alan Ambulans Tarihi Müzesi'ni gezerek bu güzel anı yaşamaya davet ediyoruz" diye konuştu.

        'KENDİMİZİ OLDUKÇA ŞANSLI HİSSEDİYORUZ'

        Müzede sergilenen ambulansların Türkiye'nin dört bir yanından alınıp buraya getirildiğini belirten Başhekim Göçmen, "Buradaki ambulansların hepsi imece usulü olarak toplandı. Türkiye'nin her yerinde ambulans olarak kullanılmış olan bu eserler, burada müze varlığını bilen kişiler tarafından bize ihbar edildi. Biz de onları burada sergilemek üzere sahiplerinden rica ettik. Bedelsiz olarak buraya gönderenler oldu. Büyük firmalarımızın sponsorluğunda buraya gelen ambulanslarımız oldu. İlgi oldukça fazla, çünkü İnegöl Devlet Hastanesi ana geçiş noktasında bulunduğu için, günde binlerce kişiyi ağırladığımız bir alan. Böylesine güzel bir ortamı insanlara hazırladığımız için, geçmişten geleceğe sağlık hizmetinin geçirmiş olduğu evrimi gösterme şansına sahip olduğumuz için, kendimizi oldukça şanslı hissediyoruz. Herkesi bu güzel atmosferde bu güzel duyguları yaşamaya davet ediyoruz" ifadelerini kullandı.

        BAKAN KOCA DA PAYLAŞTI

        Öte yandan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, müze için hazırlanan video klibi sosyal medya hesabından paylaştı. Bakan Koca, Erol Evgin'in seslendirdiği 'İşte böyle bir şey' şarkısı eşliğinde hazırlanan, içerisinde müzede bulunan eski ambulansların yanı sıra günümüzdeki ambulans helikopter, uçak helikopter, paletli ambulans, deniz ambulanslarının yer aldığı videoyu, "Geçmişin tecrübesi, bugünün teknolojisiyle büyüyerek yolumuza devam ediyoruz. Yolumuzu umutla bekleyenler için" notuyla paylaştı, "1. Dünya Savaşı zamanında kullanılan bisiklet ambulanstan günümüze dek kullanılan farklı kategorilerdeki ambulansları müzemizde görebilirsiniz. Ambulanslar, hayatımızda, müze konusu olacak kadar önemli" ifadelerini de kullandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        2 yaşındaki Anıl annesinin kucağındaydı! Yaya geçidinde büyük acı!
        2 yaşındaki Anıl annesinin kucağındaydı! Yaya geçidinde büyük acı!
        Otomobilde yıl sonuna özel sıfır faiz kampanyası
        Otomobilde yıl sonuna özel sıfır faiz kampanyası
        Dünkü sağanağın ardından... Baraj doluluk oranı ne oldu?
        Dünkü sağanağın ardından... Baraj doluluk oranı ne oldu?
        İşte derbinin 11'leri!
        İşte derbinin 11'leri!
        "Beni öldürmeye çalışıyorlar"
        "Beni öldürmeye çalışıyorlar"
        Penaltı kararı doğru mu?
        Penaltı kararı doğru mu?
        10 Yunan adasına 7 günlük vize: Detaylar belli oldu
        10 Yunan adasına 7 günlük vize: Detaylar belli oldu
        "Kopenhag kriterleri"
        "Kopenhag kriterleri"
        "Pes" dedirten olay! Öldüren anahtarlık!
        "Pes" dedirten olay! Öldüren anahtarlık!
        Ünlü oyuncu hayatını kaybetti
        Ünlü oyuncu hayatını kaybetti
        'Kedilerin babası' 700 kediye mama taşıyor
        'Kedilerin babası' 700 kediye mama taşıyor
        O yazıyı almadan işten ayrılmayın
        O yazıyı almadan işten ayrılmayın
        Meteoroloji'den peş peşe kritik uyarı!
        Meteoroloji'den peş peşe kritik uyarı!
        -50 derecede günlük yaşam
        -50 derecede günlük yaşam
        Sınıfta kalbi durdu! Öğretmeninin kalp masajı hayatını kurtardı
        Sınıfta kalbi durdu! Öğretmeninin kalp masajı hayatını kurtardı
        Yunanistan'da 10 adaya kapıda vizeye AB'den onay
        Yunanistan'da 10 adaya kapıda vizeye AB'den onay
        Dünyadan 10 yılbaşı yemeği
        Dünyadan 10 yılbaşı yemeği
        ABD, BMGK'de 'acil ateşkes' karar tasarısını veto etti
        ABD, BMGK'de 'acil ateşkes' karar tasarısını veto etti
        "Geç oldu kısa sürdü"
        "Geç oldu kısa sürdü"
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu

        Benzer Haberler

        Bursa Deniz Otobüslerinin seferleri iptal edildi
        Bursa Deniz Otobüslerinin seferleri iptal edildi
        İnegöl'de kontrolden çıkarak ağaca çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı
        İnegöl'de kontrolden çıkarak ağaca çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı
        BURSA'DA 17 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI
        BURSA'DA 17 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI
        Bursa'da 17 kaçak göçmen yakalandı
        Bursa'da 17 kaçak göçmen yakalandı
        2 çocuk, kaçırdıkları otomobille kaza yapıp yaralandı
        2 çocuk, kaçırdıkları otomobille kaza yapıp yaralandı
        2 ÇOCUK, KAÇIRDIKLARI OTOMOBİLLE KAZA YAPIP YARALANDI  
        2 ÇOCUK, KAÇIRDIKLARI OTOMOBİLLE KAZA YAPIP YARALANDI  