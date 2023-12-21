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        Babasının evindeki eşyaları izinsiz satınca gözaltına alındı

        BURSA'dababası Halit Ö.'ye (74) ait dairedeki eşyaları izinsiz satan Ali Ö. (46), şikayet sonrası gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.12.2023 - 15:32 Güncelleme: 21.12.2023 - 15:35
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        Babasının evindeki eşyaları izinsiz satınca gözaltına alındı
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        BURSA'dababası Halit Ö.'ye (74) ait dairedeki eşyaları izinsiz satan Ali Ö. (46), şikayet sonrası gözaltına alındı.

        Olay, İnegöl ilçesi Ertuğrulgazi Mahallesi Marmaris Sokak'taki bir sitede meydana geldi. Halit Ö., eşyalı olan ancak kullanmadığı dairesini havalandırmak için siteye geldi. Sitedeki dairesinin kapısını açtığında, evdeki koltuk takımı, halı, televizyon ve beyaz eşyaların yerinde olmadığını gören Halit Ö., oğlu Ali Ö.'nün evde olduğunu fark etti. Oğlunun eşyaları sattığını söylemesi üzerine baba, polise şikayette bulundu. Ali Ö. gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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