Babasının evindeki eşyaları izinsiz satınca gözaltına alındı
BURSA'dababası Halit Ö.'ye (74) ait dairedeki eşyaları izinsiz satan Ali Ö. (46), şikayet sonrası gözaltına alındı.
BURSA'dababası Halit Ö.'ye (74) ait dairedeki eşyaları izinsiz satan Ali Ö. (46), şikayet sonrası gözaltına alındı.
Olay, İnegöl ilçesi Ertuğrulgazi Mahallesi Marmaris Sokak'taki bir sitede meydana geldi. Halit Ö., eşyalı olan ancak kullanmadığı dairesini havalandırmak için siteye geldi. Sitedeki dairesinin kapısını açtığında, evdeki koltuk takımı, halı, televizyon ve beyaz eşyaların yerinde olmadığını gören Halit Ö., oğlu Ali Ö.'nün evde olduğunu fark etti. Oğlunun eşyaları sattığını söylemesi üzerine baba, polise şikayette bulundu. Ali Ö. gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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