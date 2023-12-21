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        Bursa'da uyuşturucu ticareti yapan zanlı tutuklandı

        Bursa'nın İznik ilçesinde, uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla yakalanan zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.12.2023 - 12:36 Güncelleme: 21.12.2023 - 13:22
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        Bursa'da uyuşturucu ticareti yapan zanlı tutuklandı
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        Bursa'nın İznik ilçesinde, uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla yakalanan zanlı tutuklandı.

        Alınan bilgiye göre, Yeşil Camii Mahallesi'nde uyuşturucu madde kullanıldığı ve ticareti yapıldığı ihbarları üzerine polis ekipleri, 3 ayrı adrese operasyon düzenledi.

        Yapılan operasyon sonucunda 1 kişi yakalandı, 3 kişi ile ilgili de işlem yapıldı. Aramalarda bir miktar sentetik uyuşturucu ve 1 hassas terazi ele geçirildi.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı R.S. çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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