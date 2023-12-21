Bursa'da uyuşturucu ticareti yapan zanlı tutuklandı
Bursa'nın İznik ilçesinde, uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla yakalanan zanlı tutuklandı.
Bursa'nın İznik ilçesinde, uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla yakalanan zanlı tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, Yeşil Camii Mahallesi'nde uyuşturucu madde kullanıldığı ve ticareti yapıldığı ihbarları üzerine polis ekipleri, 3 ayrı adrese operasyon düzenledi.
Yapılan operasyon sonucunda 1 kişi yakalandı, 3 kişi ile ilgili de işlem yapıldı. Aramalarda bir miktar sentetik uyuşturucu ve 1 hassas terazi ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı R.S. çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
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