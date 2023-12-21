Elini kesim makinesine kaptıran işçinin işaret parmağı koptu

BURSA'da, sandalye imalathanesinde kesim makinesine sol elini kaptıran Hacı B.'nin (44), işaret parmağı koptu. Hacı B., parmağıyla hastaneye kaldırıldı.

Olay, İnegöl ilçesi Mahmudiye Mahallesi 25'inci Mobilya Sokak'ta faaliyet gösteren sandalye imalathanesinde meydana geldi. Hacı B., çalıştığı kesim makinesine sol elini kaptırdı. Mesai arkadaşlarının kurtardığı Hacı B.'nin işaret parmağı koptu. Özel araçla İnegöl Devlet Hastanesi'ne götürülen Hacı B., buradaki ilk müdahalesinin ardından, ambulansla, kopan parmağı dikilmek üzere, Bursa Uludağ Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi.

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