Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        ÇAMAŞIR TOPLADIĞI ÇATIDAN DÜŞEN ZEYNEP, ÖLDÜ

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.01.2024 - 02:50 Güncelleme: 04.01.2024 - 02:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        ÇAMAŞIR TOPLADIĞI ÇATIDAN DÜŞEN ZEYNEP, ÖLDÜ
        ABONE OL
        ABONE OL

        BURSA'nınİnegöl ilçesinde, çamaşırları topladığı 3 katlı binanın çatısından düşen Zeynep Kübra Tokmak (14), yaşamını yitirdi.

        Olay, saat 22.00 sıralarında Mesudiye Mahallesi 1. Meydan Sokak'ta bulunan 3 katlı bir binada meydana geldi. İddiaya göre, kuruyan çamaşırları toplamak için çatıya çıkan Zeynep Kübra Tokmak, dengesini kaybedip, zemine düşerek ağır yaralandı. Komşuların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Zeynep, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil serviste tedaviye alınan Zeynep Kübra Toprak, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Talihsiz gencin cansız bedeni, savcılık incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

        Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        İsrailli sunucu Lital Shemesh, canlı yayına belinde silahla çıktı
        İsrailli sunucu Lital Shemesh, canlı yayına belinde silahla çıktı
        Kuyumcu hakkında "kar payı vurgunu" iddiası
        Kuyumcu hakkında "kar payı vurgunu" iddiası
        ABD: İsrail'in Gazze'deki saldırıları soykırım değil
        ABD: İsrail'in Gazze'deki saldırıları soykırım değil
        Galibiyetle başladı
        Galibiyetle başladı
        Refakatçisi olmadığı için araca almamıştı
        Refakatçisi olmadığı için araca almamıştı
        Adana'da kayıp çocuğun mucize kurtuluşu!
        Adana'da kayıp çocuğun mucize kurtuluşu!
        İran'da art arda patlama! 95 ölü!
        İran'da art arda patlama! 95 ölü!
        ABD İran'daki saldırıyla ilişkisi olmadığını açıkladı
        ABD İran'daki saldırıyla ilişkisi olmadığını açıkladı
        Milletvekili maaşları belli oldu
        Milletvekili maaşları belli oldu
        Blinken Türkiye'ye geliyor
        Blinken Türkiye'ye geliyor
        Memurun seyyanen zammı 12.055 TL oldu
        Memurun seyyanen zammı 12.055 TL oldu
        MHK, Süper Lig hakem kadrosunu açıkladı
        MHK, Süper Lig hakem kadrosunu açıkladı
        "Avrupa galalarını terör örgütleri engelledi"
        "Avrupa galalarını terör örgütleri engelledi"
        Aslan'dan Amerika'ya transfer çıkarması!
        Aslan'dan Amerika'ya transfer çıkarması!
        Memur ve emeklinin zam oranı belli oldu
        Memur ve emeklinin zam oranı belli oldu
        Benzin ve motorine ÖTV zammı
        Benzin ve motorine ÖTV zammı
        Bedelli askerlik ücreti belli oldu
        Bedelli askerlik ücreti belli oldu
        Kirada tavan zam oranı ortaya çıktı
        Kirada tavan zam oranı ortaya çıktı
        Gelir vergisi rekortmeni Selçuk Bayraktar
        Gelir vergisi rekortmeni Selçuk Bayraktar
        "Yavaş yavaş kaşınmalar başladı
        "Yavaş yavaş kaşınmalar başladı

        Benzer Haberler

        'YAVRU' ADINI VERDİĞİ SİSTEMLE MÜŞTERİLERİNİ MİLYONLARCA TL DOLANDIRAN KUYU...
        'YAVRU' ADINI VERDİĞİ SİSTEMLE MÜŞTERİLERİNİ MİLYONLARCA TL DOLANDIRAN KUYU...
        Çamaşır topladığı çatıdan düşen Zeynep, öldü
        Çamaşır topladığı çatıdan düşen Zeynep, öldü
        'Yavru' adını verdiği sistemle müşterilerini milyonlarca TL dolandıran kuyu...
        'Yavru' adını verdiği sistemle müşterilerini milyonlarca TL dolandıran kuyu...
        3'üncü nesil kuyumcu 'Yavru' adını verdiği sistem ile müşterilerini milyonl...
        3'üncü nesil kuyumcu 'Yavru' adını verdiği sistem ile müşterilerini milyonl...
        GÜNCELLEME - Bursa'da kar payı dolandırıcılığı yaptığı iddia edilen kuyumcu...
        GÜNCELLEME - Bursa'da kar payı dolandırıcılığı yaptığı iddia edilen kuyumcu...
        Bursa'da "sattığı altınları emanette tutarak" kar payı dolandırıcılığı yapt...
        Bursa'da "sattığı altınları emanette tutarak" kar payı dolandırıcılığı yapt...