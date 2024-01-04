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        Bursa'da "sattığı altınları emanette tutarak" kar payı dolandırıcılığı yaptığı iddia edilen kuyumcu aranıyor

        Bursa'nın Orhangazi ilçesinde, sattığı altınları kendisine emanet etmeleri şartıyla müşterilerine kar payı verdiği sistemden çıkmak isteyenler olunca para ve altınlarla kaçtığı iddia edilen kuyumcuya yönelik soruşturma kapsamında, bu kişinin çalışanları olan 3 şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.01.2024 - 00:52 Güncelleme: 04.01.2024 - 00:52
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        Bursa'da "sattığı altınları emanette tutarak" kar payı dolandırıcılığı yaptığı iddia edilen kuyumcu aranıyor
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        Bursa'nın Orhangazi ilçesinde, sattığı altınları kendisine emanet etmeleri şartıyla müşterilerine kar payı verdiği sistemden çıkmak isteyenler olunca para ve altınlarla kaçtığı iddia edilen kuyumcuya yönelik soruşturma kapsamında, bu kişinin çalışanları olan 3 şüpheli yakalandı.

        İddiaya göre, ilçede kuyumculuk yapan A.Ö. (44), yakın çevresindeki kişilere emanete bırakmaları şartıyla piyasa fiyatının altında değerlerle Cumhuriyet altını satmaya başladı.

        Bir süre sonra kar amaçlı emanete altın bırakanların sayısının artmasıyla sistem büyüdü ve A.Ö, altın üzerinden kar payı dağıtmaya başladı.

        "Yavru" adı verilen sistemde, parasıyla gelen müşterilere altın satan A.Ö, bunu emanetinde tuttuğunu söyleyerek daha sonra belirli periyotlarda yüzde 4 ila yüzde 30 arasında değişen oranlarda kar payı dağıttı.

        A.Ö'nün bir süredir taahhüt ettiği altınları ya da altın değerinde parayı sahiplerine zamanında teslim etmekte zorlanması üzerine bazı kişiler altınlarını sistemden çıkartmak istedi.

        Kuyumcu dükkanının açık olmadığını gören bu kişilerden bazıları, telefonla aradıkları A.Ö'ye ulaşamadı. Mağdurlar, A.Ö'nün kaçtığını ileri sürerek savcılığa şikayette bulundu.

        Orhangazi Cumhuriyet Başsavcılığı, dolandırıcılık şikayetleri üzerine soruşturma başlattı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Mustafa Kemal Paşa Caddesi'ndeki söz konusu dükkana gelerek çevresine emniyet şeridi çekti.

        Savcılık izniyle kuyumcunun kapısı itfaiye ve çilingir marifetiyle açılmak istense de açılamadı.

        Kuyumcuda çalışan 3 kişinin gözaltına alındığı, çok sayıda kişiyi 500 milyon liradan fazla dolandırdığı iddia edilen A.Ö'nün yakalanması için başlatılan çalışmanın sürdüğü öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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