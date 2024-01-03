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        Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun'un annesi toprağa verildi

        Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun'un hayatını kaybeden annesini Kamuran Coşkun, son yolculuğuna uğurlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.01.2024 - 17:02 Güncelleme: 03.01.2024 - 17:27
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        Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun'un annesi toprağa verildi
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        Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun'un hayatını kaybeden annesini Kamuran Coşkun, son yolculuğuna uğurlandı.

        Tedavi gördüğü hastanede vefat eden 83 yaşındaki Kamuran Coşkun'un cenazesi, Mudanya ilçesi Güzelyalı Mahallesi'ndeki Duran Camii'ne getirildi.

        Coşkun, burada kılınan cenaze namazının ardından Kent Mezarlığı'nda toprağa verildi.

        Cenaze törenine, Coşkun'un ailesi ve yakınlarının yanı sıra, Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, Balıkesir İl Emniyet Müdürü Hasan Yiğit, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Bursa Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa İl Emniyet Müdürü Sabit Akın Zaimoğlu, Nilüfer Kaymakamı Murat Süzen, Yıldırım Kaymakamı Metin Esen, Orhangazi Kaymakamı Zafer Karamehmetoğlu, Mudanya Kaymakamı Ayhan Terzi, Mudanya İlce Emniyet Müdürü Atakan Ateşli, İlçe Jandarma Komutanı Ercan Yavuz, Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Denizli İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Hıdır Ayçiçek, Denizli Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Ataman, İstanbul Maltepe İlçe Emniyet Müdürü Ali Kesikoğlu ile sivil toplum kuruluşları ve siyasi parti temsilcileri katıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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