Bursa'da otomobilin kaputuna yatan kişinin ayaklarıyla öndeki aracı ittiği anlar kaydedildi

Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde, bir kişinin arızalanan otomobili, başka bir aracın kaputuna yatarak ayaklarıyla ittiği anlar cep telefonu kamerasınca kaydedildi.

Kükürtlü Mahallesi Mudanya Bulvarı'nda bir otomobilin kaputuna yatan kişi, arızalanan aracı ayaklarıyla itti.

Tehlikeli yolculuk, otomobil sürücüleri tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

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