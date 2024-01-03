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        Bursa'da otomobilin kaputuna yatan kişinin ayaklarıyla öndeki aracı ittiği anlar kaydedildi

        Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde, bir kişinin arızalanan otomobili, başka bir aracın kaputuna yatarak ayaklarıyla ittiği anlar cep telefonu kamerasınca kaydedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.01.2024 - 21:42 Güncelleme: 03.01.2024 - 21:42
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        Bursa'da otomobilin kaputuna yatan kişinin ayaklarıyla öndeki aracı ittiği anlar kaydedildi
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        Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde, bir kişinin arızalanan otomobili, başka bir aracın kaputuna yatarak ayaklarıyla ittiği anlar cep telefonu kamerasınca kaydedildi.

        Kükürtlü Mahallesi Mudanya Bulvarı'nda bir otomobilin kaputuna yatan kişi, arızalanan aracı ayaklarıyla itti.

        Tehlikeli yolculuk, otomobil sürücüleri tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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