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        Bursa'da 3 katlı apartmanın terasında çıkan yangın söndürüldü

        BURSA'nın İnegöl ilçesinde, 3 katlı apartmanın teras katında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin 20 dakikalık müdahalesiyle söndürüldü. Yaralı ve can kaybının olmadığı yangında, teras kullanılamaz hale geldi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.01.2024 - 22:30 Güncelleme: 03.01.2024 - 22:35
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        Bursa'da 3 katlı apartmanın terasında çıkan yangın söndürüldü
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        BURSA'nın İnegöl ilçesinde, 3 katlı apartmanın teras katında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin 20 dakikalık müdahalesiyle söndürüldü. Yaralı ve can kaybının olmadığı yangında, teras kullanılamaz hale geldi.

        Yangın, saat 20.00 sıralarında Sinanbey mahallesi Zafer caddesi üzerinde bulunan 3 katlı apartmanın teras katında çıktı. Alevlerin yükseldiğini gören mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Endişe yaşayan apartman sakinleri yoğun duman nedeniyle evlerini tahliye etti. Yangın, itfaiye ekiplerinin 20 dakikalık müdahalesinin ardından kontrol altına alınarak, söndürüldü. Can kaybı ve yaralının olmadığı yangında, teras kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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