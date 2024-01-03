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        Bursa'da şehit teğmenin adı çocukluğunu geçirdiği ilçedeki sokakta yaşatılacak

        Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 12 Aralık'ta şehit olan Piyade Teğmen Eril Alperen Emir'in adı, Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde sokağa verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.01.2024 - 19:46 Güncelleme: 03.01.2024 - 20:16
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        Bursa'da şehit teğmenin adı çocukluğunu geçirdiği ilçedeki sokakta yaşatılacak
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        Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 12 Aralık'ta şehit olan Piyade Teğmen Eril Alperen Emir’in adı, Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde sokağa verildi.

        Mustafakemalpaşa Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Mustafakemalpaşa Belediyesi ocak ayı meclis toplantısında, İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün sokaklara isim verilmesiyle ilgili madde görüşüldü.

        Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Kanar, toplantıda yaptığı konuşmada, "Fevzidede Mahallesi Arapoğlu Sokak'ın adının Şehit Piyade Teğmen Eril Alperen Emir olmasının kabulünü oylamaya sunuyorum." ifadelerini kullandı. Karar, oy birliğiyle kabul edildi.

        Fevzidede Mahallesi'nde bulunan Arapoğlu Sokak’ın adı Şehit Piyade Teğmen Eril Alperen Emir olarak değiştirildi.

        Toplantıyı şehit teğmenin annesi Serap Emir ve babası Ahmet Emir de gözyaşlarıyla takip etti.

        Toplantı öncesinde Adnan Menderes Meydanı'nda, kalabalık bir grupla bando eşliğinde şehidin ailesini karşılayan Belediye Başkanı Mehmet Kanar, şehidin ailesini meclis odasında ağırladı. Kanar, Emir ailesine Kuran-ı Kerim ve Türk bayrağı hediye etti.

        Aslen Çanakkaleli ve polis emeklisi olan babası Ahmet Emir'in yaklaşık 10 yıl Mustafakemalpaşa'da görev yapması nedeniyle ilk, orta ve lise eğitimi Mustafakemalpaşa’da tamamlayan, daha sonra ise askeri okula giden şehit Piyade Teğmen Eril Alperen Emir’in adı, meclis kararıyla ilçede yaşatılacak.

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        Galeri
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        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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